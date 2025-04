【ライブレポート】XG『コーチェラ』ライブ写真33枚到着！圧巻のパフォーマンスで世界トレンド2位に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「IS THIS LOVE」ではピアノVer.からオリジナルVer.にスライドするスペシャルアレンジでパフォーマンス!

XGがアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』のWeek2に出演した。

13日のWeek1では、『コーチェラ』最大規模の屋内ステージ・Sahara(サハラ)ステージのトリとして出演し、強風に煽られながらも、最高のステージで多くのファンを魅了。#XGCHELLA(XGとCoachellaを掛け合わせたハッシュタグ)が、世界トレンドで5位になったのに加え、アメリカの2位を含む、11の国と地域でトレンドベスト5に入り、多くの国内外メディアがその圧巻のパフォーマンスを報じた。また、パフォーマンスだけではなく、ステージ衣装やメイクも多くの海外メディアから高い評価を受けた。

20日のWeek2は、Week1のホワイトの衣装とは異なる全身レッドの衣装に身を包み、COCONAがスキンヘッドにするなど、各メンバーがWeek1とは異なるスタイルで登場。「HESONOO + X-GENE」からオールラップソング「WOKE UP」、全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」の流れで、会場のボルテージは一気に上昇した。

MCでは、CHISAが「What’s up Coachella!! You ready for week 2?」(コーチェラ、調子はどう? Week 2の準備はできてる?)と煽り、MAYAが「WOW being here right now feels so surreal, WE LOVE YOU COACHELLA. Let’s get crazy tonight!」ここに立ってるなんて、ほんとに夢みたい。コーチェラ、愛してるよ! 今夜は思いっきり盛り上がろうね!」とコメントし、観客を沸かせた。

ダンスパフォーマンスの「SHINOBI」では、仮面を付けたメンバーとダンサー総勢17名が‘忍(しのび)’をテーマにした繊細なシンクロダンスを披露し、アメリカでも大人気の楽曲「LEFT RIGHT」では、パフォーマンスに合わせ、踊り出すオーディエンスが続出。

その勢いのまま、「TGIF」「PUPPET SHOW」と続き、コーチェラ初披露となった2nd Single「MASCARA」では、JURINが「ALL RIGHT COACHELLA! THIS IS OUR PARTY!!」(コーチェラ、準備はいい? これが私たちのパーティーだよ!)と煽り、この日最高の盛り上がりを見せた。

資生堂“アネッサ”グローバルキャンペーンソングで、国内外でバイラルを巻き起している「IS THIS LOVE」では、ピアノVer.からオリジナルVer.にスライドするスペシャルアレンジのパフォーマンスでファンも熱狂の渦に。「NEW DANCE」「SOMETHING AIN’T RIGHT」のパーティーチューンではファンも一緒に口ずさみ、最後は、人気曲「SHOOTING STAR」のバンドアレンジVer.で幕を閉じた。

Week1よりも、メンバーそれぞれが余裕を見せ、楽しみながらも見せつけた圧巻のライブパフォーマンスとステージング。Week1とWeek2で計6日間に渡って開催された『コーチェラ2025』の最後のステージをXGが最高のパフォーマンスで締めくくる形となり、ライブ終了後も、しばらくXGコールが鳴り止むことはなかった。

ライブ終了後、Xにおいて、#XG_COACHELLAが世界トレンドの2位に入るなど、SNSでも世界中の多くの人々がXGのパフォーマンスに熱狂した。

世界35都市(18の国と地域)で47公演を行う、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催中のXGは、24日にサンパウロ、27日にメキシコシティの中南米地域公演を行い、5月14日の東京ドームでツアーファイナルを迎える。また、東京ドーム公演と同日に最新シングル「MILLION PLACES」をリリースする。

<セットリスト>

1 HESONOO + X-GENE

2 WOKE UP

3 GRL GVNG

4 SHINOBI

5 LEFT RIGHT

6 TGIF

7 PUPPET SHOW

8 MASCARA

9 IYKYK

10 IS THIS LOVE

11 NEW DANCE

12 SOMETHING AIN’T RIGHT

13 SHOOTING STAR

リリース情報

2025.05.14 ON SALE

SINGLE「MILLION PLACES」

