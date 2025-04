ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、特製トリュフアイオリソースを使用した贅沢メニューが登場!

新メニュー「トリュフアイオリチキンバーガー」を含む、全3種のほか、新作のレモネード・レモンスカッシュもラインナップされます☆

クア・アイナ「トリュフアイオリチキンバーガー/トリュフアイオリバーガー/トリュフアイオリエッグバーガー」

販売期間:2025年4月23日(水)〜7月上旬

※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗:日本国内のクア・アイナ全店

クア・アイナの新メニューとして、芳醇な特製トリュフアイオリソースを使った贅沢バーガー3種が期間限定で登場!

イタリア産のサマートリュフ、フランス産トリュフオイルとトリュフ塩をアイオリソース(ガーリックマヨ) に合わせ、何層にも重ねたトリュフの香りが特徴の「特製トリュフアイオリソース」を贅沢に使用したバーガーが用意されます。

2025年の新作として「トリュフアイオリチキンバーガー」がラインナップ。

定番人気の「トリュフアイオリバーガー」と「トリュフアイオリエッグバーガー」も販売されます☆

新作「トリュフアイオリチキンバーガー」

価格:単品 1,490円(税込)

2025年初登場となる、新メニューの「トリュフアイオリチキンバーガー」

鶏の胸肉にパン粉とスパイスを使用した特製の衣をつけ、サクッとジューシーに仕上げたフライドチキンは「特製トリュフアイオリソース」と相性抜群です!

トリュフアイオリバーガー

価格:単品 1,490円(税込)

一口食べるたびに100%ビーフパティから滴り落ちる肉汁と口の中で広がるトリュフの香りがアクセントになった、2024年人気No.1メニュー「トリュフアイオリバーガー」

バンズ、トマト、チェダチーズなどの様々な食感や味わいで、食べ応え抜群のやみつきになる一品です。

トリュフアイオリエッグバーガー

価格:単品 1,640円(税込)

「トリュフアイオリバーガー」にフライドエッグをのせた「トリュフアイオリエッグバーガー」

更なる満足感と深い味わいを楽しみたい方におすすめのメニューです。

レモネード・レモンスカッシュ

価格:単品 各500円(税込)

販売期間:2025年4月23日(水)〜9月

※終了時期は変更になる場合があります

ラインナップ:オリジナル/ココナッツ/ハイビスカス/ブルーハワイ/アイスティー

※アイスティーはレモネードのみの提供

レモンを丸ごと絞ったレモン果汁で爽やかに楽しめる「レモネード」とソーダが入った「レモンスカッシュ」が新登場!

ハワイでも親しまれているレモネードが、新メニューとなる農薬や防腐剤を一切使用せず育てたレモンを丸ごと絞ったレモン果汁で作るレモネードとして5種のフレーバーで展開されます。

レモンそのもの美味しさを堪能できる「オリジナル」をはじめ、南国気分を味わえる「ココナッツ」、鮮やか色合いが目を惹く「ハイビスカス」や「ブルーハワイ」

そして、アーノルドパーマーという名称でも知られる紅茶の香りが軽やかな「アイスティー」がラインナップ。

ハンバーガーやパンケーキとのセットドリンクとしても選べる、期間限定メニューです。

芳醇な特製トリュフアイオリソースを使った贅沢なハンバーガー3種がラインナップ。

クア・アイナにて2025年4月23日より販売される「トリュフアイオリチキンバーガー」「トリュフアイオリバーガー」「トリュフアイオリエッグバーガー」「レモネード・レモンスカッシュ」の紹介でした☆

