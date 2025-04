クラウドファンディング実施！きらり保育園箕面

天体が、2025年4月1日にBaby科学認定保育園として、大阪府箕面市に「きらり保育園箕面」を開園しました。

きらり保育園箕面

開園にあたり、クラウドファンディングを2025年5月31日まで実施します。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: Baby科学認定園きらり保育園を全国に

上質な保育を提供します!大阪府へ初進出

期間 : 〜2025年5月31日

■Baby科学とは

乳幼児期の正常な発達に着目して、健やかな成長をサポートしていくオリジナルプログラムのことです。

具体的には、抱っこの仕方や、離乳食の内容やスタート時期。

乳製品や小麦、糖質等を過剰にとらないこと。

目や脳に刺激の強い動画等を見せすぎないこと。

一般的にということではなく、一人一人の成長にあった育児を考え、サポートしていく仕組みのことです。

食事は特に重要で、未発達な腸にとって負担の大きいものは避けるとともに、調味料は無添加の物を利用し、お米は宮城の黒澤米(農薬不使用米)を提供します。

今回開園にあたり、クラウドファンディングを開始しました。

上記URLから取り組みが見ることができますので、ご協力お願いします。

■解決したい社会課題

健全なからだと、健全なこころを育む保育。

育児や発達のことってわからないことがたくさんありますよね。

実は、特別な支援を要する園児がいる園が年々増加しています。

きらり保育園でも例外ではなく、丁寧に保育に向き合っている中でも異変を感じるようになってきていたため、色々と学び、模索していく中でBaby科学と出会うことになりました。

なぜ、少子化の現代において【発達に課題を抱える子】が増加しているのか…それには理由がありました。

Baby科学の講座を学び進めている中で、これこそ保育現場に必要な情報だ!と思える深い衝撃がありました。

【こんなお悩みを抱えていませんか?】

・子育てについて調べても何が正しいかわからず、検索魔になってしまう

・子育てに不安があり、楽しめない

・ママのメンタルが不安定、整えたい

・離乳食の進め方の正解が分からない、食べない、便秘がち

・家族で体調を崩しやすい、不調が長引きやすい

・夜泣きをする、眠りが浅い

・腹ばいやズリバイ、ハイハイが少なかった、ズリバイの左右差がある

・横抱きを嫌がる

・反り返りが強く、抱っこしづらい

・いつもグズグズで落ち着きがない

・気が付くといつもお口がポカンと空いていて姿勢が悪い

・寝る時はうつ伏せでお口を空けて寝ている(口呼吸)

・スマートフォンやタブレットで映像を見せて、イヤイヤを誤魔化している

・妊娠前から大切にするべき食について学びたい

常に学び、最高の保育を提供したいと皆で学んでいるきらり保育園ではプロの保育者に子育ての相談をすることができます。

加えてBaby科学のインストラクターが2名在籍し、順次Baby科学を学んでいく体制を整えています。

■このプロジェクトで実現したいこと

急激な出生数の減少が進む中、閉園する保育園は今後も出てくるかもしれません。

選ばれる保育園とは何をしているのか。

日本中の保育園が乳幼児期の発達をより支援できるよう、真の意味でのこども真ん中社会を作るためには保育園の環境を整えることが大切です。

まずはBaby科学認定園のきらり保育園の取り組みを知っていただき、多くの子育て世代の皆様のお役に立てたらと考えています。

■リターンについて

5,000円 :宮城県涌谷町産有機ブランド米【黒澤米2キロ】

10,000円:給食で使用 無添加調味料セット【塩2キロ/合わせ味噌】

10,000円:宮城県涌谷町産有機ブランド米【黒澤米5キロ】

10,000円:はじめてのBaby科学

10,000円:Kirariの洗浄剤(100%無添加、界面活性剤ゼロ無添加洗剤)

30,000円:きらり保育園の優しい木の椅子

60,000円:きらり保育園優しい木のすべり台

