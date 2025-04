¥É¥ê¥Õ¥È¥é¥¸¥³¥óÂÎ¸³¤â¡ª¥ß¥Ë¥«¡¼¥¢¥´¡¼¥´¡¼!!2025 inËëÄ¥¥á¥Ã¥»

アートストームは、ミニカーの展示販売会『ミニカーアゴーゴー!!2025 in幕張メッセ』を、2025年4月29日(火・祝)、幕張メッセ展示ホール6にて開催します。

ミニカーアゴーゴー!!2025 in幕張メッセ

日時 : 2025年4月29日(火・祝)OPEN10時〜17時

会場 : 幕張メッセ展示ホール6

入場料 : 一般 2,000円(中学生以上) 小学生以下は無料

※入場チケットは当日販売のみ

アートストームは、ミニカーの展示販売会『ミニカーアゴーゴー!!2025 in幕張メッセ』を、2025年4月29日(火・祝)、幕張メッセ展示ホール6にて開催。

個人コレクター、ミニカー専門店、ミニカーメーカーが一堂に会し、新品、中古、レアものなど様々なミニカーが販売されます。

併催されるHOT WHEELS COLLECTORS JAPAN CONVENTIONではこのコンベンション限定のミニカーの販売、マテル・インターナショナルによるお子様向けアクティビティなどを開催します。

さらに2025年は新企画としてドリフトラジコン体験やドリフトレーシングチームの車両展示なども開催します。

『ミニカーアゴーゴー!!2025 in幕張メッセ』は4つのエリアで構成されます。

(1) Minicar A Go Go Dealer Booth エリア

本エリアでは、出店予定数 64店舗、108ブースの新旧、世界中のミニカーが大集合。

今話題のミニカーメーカー、ミニカー専門店、世界中のディーラーが勢ぞろいし、ミニカーの展示即売を行います。

今話題のミニカーメーカーKAIDO★HOUSE(実車カスタムカー展示2台)、MINI GT、POP RACE WORLD JAPANなどによる展示販売が決定。

また、実車のカスタムメーカーとして世界的に有名なLiberty Walkによる展示販売(実車カスタムカー展示有り)が行われます。

(2) HOT WHEELS COLLECTORS JAPAN CONVENTION エリア

2025年のコンベンション限定カーは『NISSAN SKYLINE GT-R (BNR34)』

限定カーについては事前の抽選で購入権利をゲットした人のみが会場受け取りにて購入できます。

購入権利の無い方は当日購入できませんが、購入権をゲット出来なかった人も楽しめるコンテンツが充実しています。

・当日会場だけで購入できる限定ホットウィールグッズ販売

・ホットウィール カスタムコンテスト

・チャリティーオークション

・特設ジオラマシート撮影コーナー

・お子様も楽しめるキッズミニカーペイント・ぬりえコーナー

・スタンプをあつめるとミニカーやおもちゃがもらえるトレジャーハント・チャレンジ

・ダウンヒルレース

他

大人から子供まで楽しめるコンテンツが盛りだくさんで、ホットウィールの世界を遊び尽くせます。

過去のイベントの様子4

コンベンション限定カー

(3) ReveD PARTY RC Convention エリア

ReveD PARTY in幕張

株式会社レーヴ・ディーによる迫力満点1/10スケールラジコンカーの世界を楽しめます。

モーター音を轟かせドリフトする様子は大迫力。

国内外トップレベルのRCドライバーによるパラレル走行のカッコよさを競う団体競技や、特設ジオラマコースではストリートのリアルさを追求したリアルなRCカーのデモ走行、展示が行われます。

また、お子様も楽しめるドリフトラジコンカーの体験走行も楽しめます。

ReveDラジコンカー

(4) SBOXX(ボックス)エリア

ホットウィール、ラジコンの世界を牽引するメーカーショップブースの出店エリアで多種多様な車文化に触れ、楽しんでいただくエリアです。

TMS Racingによる実車レーシングカーの展示、アメリカンクラシックカーやビンテージカーの展示、その他自動車関連グッズ販売やピンストライピングアーティストブースなど迫力満点の実車展示など、多様なカーカルチャーを楽しめます。

TMS RacingではFOMURA DRIFT JAPANトップランカーの選手との写真撮影やサイン、トークショーも開催。

ドリフトファンには見逃せないチャンスです。

TMS Racing 実車

小学生以下は入場無料となります。

