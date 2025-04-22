¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡ØÅÚº´¤ÎÃÏ·Ü¤Èµû¤À¤·¥éー¥á¥ó¡ÙÆ»¤Î±Ø Æî¹ñÉ÷ÎÉÎ¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬4·î28Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢4·î22Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¿·¥á¥Ë¥åー¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¹ñ»Ôº¸±¦»³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø Æî¹ñÉ÷ÎÉÎ¤¡×¡£¤½¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÉ÷ÎÉÎ¤¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍèµÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¿ßË¼¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥á¥Ë¥åー¤òÁ´¤Æºþ¿·¡£¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÂç¸¶°ìÏº¤µ¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç40¼ïÎà¤Û¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢¡ÖÅÚº´¤ÎÃÏ·Ü¤Èµû¤À¤·¥éー¥á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥¹ー¥×¤Ç¡¢Æî¹ñ»ÔÆÃ»º¤Î¤´¤á¤ó¥±¥ó¥«¥·¥ã¥â¤äÅÚº´¥¸¥íー¡¢»ÍËü½½·Ü¤Î3¼ï¤Î¤À¤·¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æî¹ñ»Ô¤Ç¤È¤ì¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖßÕ¤ê¥Á¥ãー¥·¥åーÐ§¡×¤ä¡ÖßÕ¤ê¥Á¥ãー¥·¥åーÆþ¤ê¤Á¤Þ¤¡×¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥óÉ÷ÎÉÎ¤¤Ï¡¢4·î28Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£