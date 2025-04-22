¡Ö¿ÈÄ¹¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¡Ä¡×¥Þ¥®¡¼à¥®¥ê¥®¥êá°Û¼¡¸µ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ÷¿á¤¤¤¿¤é!?¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó¡×¡ÖÉ÷·Ê¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤è¡Á¡×
Ä¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÍ¥²í¤Ë¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼(32)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI will come back again¡×¤È¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤«¤Ê¤êÃ»¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤ä¥Ö¥é¥ó¥³¤ËÍÉ¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤ÎÈ¾Ê¬¤¬µÓ¤ä¤ó¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó¡×¡ÖÉ÷·Ê¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤è¡Á¡×¡ÖÉ÷¿á¤¤¤¿¤é!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£