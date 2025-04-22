◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン最終予選（2025年4月22日 千葉県 房総CC房総 東C＝6519ヤード、西C＝6413ヤード、いずれもパー72）

今季メジャー第2戦全米女子オープン（5月29日〜6月1日、ウィスコンシン州・エリンヒルズ）の切符を懸けた36ホールの戦いが行われ、6アンダーで1位のサイ・ペイイン（33＝台湾）、4アンダーで2位の池羽陽向（22）、林菜乃子（27）、3アンダーで4位の泉田琴菜（25＝加賀電子）、2アンダーで並んだ3人のプレーオフを制したアマチュア長沢愛羅（17＝ルネサンス高）の5人が出場権を獲得した。

最終予選は4月15日から5月13日にかけて世界各地の26会場で開催され、合計54人に本戦の出場権が付与される。

他の日本勢では、笹生優花（過去10年の優勝者）、渋野日向子、古江彩佳、竹田麗央、小祝さくら（前年大会10位以内）、西郷真央、畑岡奈紗（昨季米ツアーポイントランク上位30人）、山下美夢有、岩井明愛、岩井千怜、桑木志帆、河本結、鈴木愛（3月24日付の世界ランク上位75人）の13人も出場権を得ている。