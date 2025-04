ガーシーこと元参院議員の東谷義和氏が22日までにX(旧ツイッター)を更新。

元ロックバンドRADWIMPSのギタリストで、現在はビンテージTシャツのネット通販なども行っている桑原彰(40)から購入した古着Tシャツの価格を明かした。

かねて桑原と親交のあるガーシー氏。「クワに売りつけられました」と、バンドTシャツを手に桑原と撮したツーショットをアップし、「なんとこのTシャツ17万w 偽モンやったらごめんなさいって言われたわ笑笑」とつづった。

そのTシャツは、93年にリリースされた米ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのシングル「If You Have to Ask」のジャケット画像がプリントされたビンテージ品。正規品であれば希少価値が高く「売ったら44万になるかもらしい笑」といい、「高すぎて、着られへんわ笑笑」とツッコミを入れた。