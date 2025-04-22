47ºÐÇÐÍ¥¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÊ¤òÅ®°¦¡Ö¿Ç»¡¼¼¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤¹¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ë
½÷Í¥¿÷·Á¤¢¤¤³¡Ê47¡Ë¤ÈÇÐÍ¥Å·Ìî¹ÀÀ®¡Ê47¡ËÉ×ºÊ¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿÷·Á¤Ï24Ç¯¤ËÆÈÎ©¤òÈ¯É½¡¢¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Å·Ìî¤È»öÌ³½ê·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö¿÷·Á¤µ¤ó¤Î°û¤ß²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÅ¹¤Î³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡û¤ò¾å¤²¤¿¡£
¿÷·Á¤Ï¡Ö°û¤ß²ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Í¥¤¥ë¤È¤«¡¢ÈþÍÆ±¡¤È¤«»õ°å¼Ô¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»õ°å¼Ô¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÎÅ·Ìî¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¤Ï¡ÖÂÔ¹ç¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Ç»¡ÀÊ¤Î²£ºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¿÷·Á¤Ï¡Ö¿Ç»¡¼¼¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¿÷·Á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼£ÎÅÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Î¿§·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤´¼ç¿Í¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¡¢¤¸¤ã¤Þ¤¢¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é±¡Ä¹ÀèÀ¸¤È¤¤¤½¤¤¤½¤ÈÍè¤Æ2¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¿§·è¤á¤Æ¡×¤ÈÅ·Ìî¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Å·Ìî¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡Ê¿÷·Á¡Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿÷·Á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤¿¤·¤«¤ËÂç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤âÇò¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊÅ·Ìî¤Ï¡Ë¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÇò¤¹¤®¤Æ¤â¡Ù¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤ºÙ¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤È¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¤È¤«»õ°å¼Ô¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅ·Ìî¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®¿ù¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¡¢Íê¤â¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÉÝ¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅ·Ìî¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£