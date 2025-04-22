ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¼èÆÀ¤ÇÃíÌÜ¡ÈMLB»ºµÙÀ©ÅÙ¡É¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸»þ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Àîºê½¡Â§¤¬·Ð¸³ÃÌ¸ì¤ë
¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀîºê½¡Â§¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¼èÆÀ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖMLB»ºµÙÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MLB¤Î»ºµÙÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¡£
MLB¤Ç¤Ï2011Ç¯¤«¤é»ºµÙÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡ÈÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Æü´ÖÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸»þ¤Ë¡¢¤³¤Î»ºµÙÀ©ÅÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Àîºê¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤â»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³Ø¼°¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤òµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡Ø²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈMLB¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¼èÆÀ¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø3Æü´ÖµÙ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±µÙ¤ó¤À¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ËÍî¤È¤¹¤À¤í´ÆÆÄ¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀîºê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁª¼ê¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢»º¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MLB¤Î»ºµÙÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¡£
MLB¤Ç¤Ï2011Ç¯¤«¤é»ºµÙÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡ÈÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Æü´ÖÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸»þ¤Ë¡¢¤³¤Î»ºµÙÀ©ÅÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Àîºê¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤â»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³Ø¼°¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤òµÙ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡Ø²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡Ù¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈMLB¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀîºê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁª¼ê¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢»º¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£