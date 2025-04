日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査(2025年4月14日〜20日)では、「無料ゲームチャート」1位に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が初登場。「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、首位をキープした。

◆ガンダムの世界を追体験!シミュレーションゲーム「ジージェネレーション」シリーズの新作「無料ゲームチャート」1位の『SDガンダム〜』は、ガンダムの歴代の作品の中から自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め自分だけの部隊を編成、ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲーム「ジージェネレーション」シリーズの新作。70のガンダム作品から500機以上が登場、10のシナリオ作品で原作追体験が可能となっている。16日のサービス開始に合わせ、記念のプレゼントキャンペーンを開催。公式Xでは、18日時点で200万ダウンロードを突破したと伝えている。TOP10入りした作品で今週順位を上げたのは『Color Block Jam』(2位)、『やばい!少女に囲まれた!』(3位)、『ラストクラウディア (ドットRPG)』(4位)の3作品。2位の『Color〜』は、カラフルなブロックを対応する色のドアに移動させることでクリアとなるパズルゲーム。それぞれのブロックが重なり合うように前をふさいでいるため、どのブロックから動かすか先を読みながらゲームを進める必要があり、“脳トレ”的な側面も。安定した人気で、これで12週連続のTOP10入りとなった。◆今月25日には初の実写映画が公開に 根強い人気見せる『Minecraft』一方「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている作品だ。25日には、初の実写映画『マインクラフト/ザ・ムービー』が公開予定。それにあわせて各種コラボやキャンペーンが展開されるなど、盛り上がりを見せている。TOP10入りした作品で今週順位を上げたのは『7 Days to End with You』(3位)、『A Little to the Left: Drawers』(8位)、『Slay the Spire』(10位)の3作品。なお、2位の『スイカゲーム-Aladdin X』、6位の『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』は前週の順位をキープし、根強い人気を見せている。ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。※ランキングについて日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ/ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート(有料/無料)」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート(有料/無料)」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。