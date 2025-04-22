¾®ÅÄµÞ¡Ö²¼ËÌÂô±Ø¡×Áë¸ý¤Ëµþ¥»¥é³«È¯¤Î»úËëÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à ËÜ³Ê±¿ÍÑ³«»Ï
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ ²¼ËÌÂô±ØÅì¸ý²þ»¥¤Î±ØÁë¸ý¤Ëµþ¥»¥é¤¬³«È¯¤·¤¿»úËëÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCotopat¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ËÜÆü¤«¤éËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCotopat¡×¤Ï²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ§¼±¤·¡¢ÁÐÊý¤ÎÈ¯ÏÃÆâÍÆ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É7¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ë¬ÆüµÒ¤È±Ø·¸°÷¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ñÏÃ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏËÝÌõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿±Ø¹½Æâ¥Þ¥Ã¥×¤äÆ°²è¤Ê¤É¤â²ñÏÃ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Þ²òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢º¬¤ä¹¾¤ÎÅç¡¦³ùÁÒ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤òÍ¤¹¤ë¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢Áý²Ã¤¬Â³¤¯Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÝÂê¡£¿·½É¡¦¾®ÅÄ¸¶±Ø¤Ë¤Ï¡¢Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¤ËÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê±Ø·¸°÷¤¬¾ïÃó¤¹¤ëÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼ËÌÂô±Ø¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£