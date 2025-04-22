¡ÖºÇ¶§¤ÎËâ²¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Í¦¼Ô¡¢°ÛÀ¤³¦µ¢´Ô¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ø±à¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡×Âè34ÏÃ1¤¬¥ä¥ó¥Á¥ã¥óweb¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï4·î22Æü¡¢´äÍÕ»á¡ÊÌ¡²è¡Ë¡¢º°ÌîÀé¾¼»á¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢fame»á¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖºÇ¶§¤ÎËâ²¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Í¦¼Ô¡¢°ÛÀ¤³¦µ¢´Ô¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ø±à¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡×Âè34-1¤ò¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï70¥³¥¤¥ó¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï°ÛÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Ëâ²¦Æ¤È²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Å¾À¸Í¦¼Ô¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¡¦¹ñÎ©¥æ¥°¥é¥·¥¢³Ø±à¡£¤½¤³¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Íî¸àÍ¦¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÉé¤±ÁÈ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇ¶§¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿Ëâ²¦¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤Ë3ËüÇ¯¤«¤±¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Í¦¼Ô¡¦¶å¾ò¶³Ìï¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè34ÏÃ-1¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè33ÏÃ-2¤Î¥Úー¥¸
Âè33ÏÃ-1¤Î¥Úー¥¸¡ÚºÇ¶§¤ÎËâ²¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Í¦¼Ô¡¢°ÛÀ¤³¦µ¢´Ô¼Ô¤¿¤Á¤Î³Ø±à¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Û
¿ô¡¹¤Î°ÛÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËâ²¦Æ¤È²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Å¾À¸Í¦¼Ô¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¡¢¹ñÎ©¥æ¥°¥é¥·¥¢³Ø±à¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Íî¸àÍ¦¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÉé¤±ÁÈ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë¶å¾ò¶³Ìï¤Ï¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤ÏºÇ¶§¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿Ëâ²¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤Ë3ËüÇ¯¤«¤±¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡Ä!?
Âè1ÏÃ¤Î¥Úー¥¸
(C)AKITA PUBLISHING CO.,LTD.