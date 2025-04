BMSGにトレーニー(練習生)として所属しているRUI、TAIKI、KANONが、フジテレビFODのドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』(毎週金曜 後9時 最新話配信/全8話)でトリプル主演に挑戦。音楽活動の枠を超え、約40日間におよぶ沖縄ロケを通じて得た演技経験や、主題歌「GOTH」への思い、さらにオーディション経験者の彼らが満を持して参加する『THE LAST PIECE』への覚悟まで、3人が赤裸々に語るロングインタビューの後編をお届けします。

■カラオケで歌うのは銀杏BOYZ!?――「GOTH」のMV撮影で印象に残っていることはありますか?【RUI】 ドラマ内での自分たちの思い出の場所をたどっていくようなMVなんですけど、ドラマに出演してる演者さんたちも出てくださっていて、それがすごくエモいなって。MVを観て「あ、俺らアーティストなんだ」って、やっと戻れたというか。【TAIKI】 マジでわかる!【RUI】 MV撮影のときに「この感じ久々だな」って思ったもん(笑)。【KANON】 MVの撮影でリップシンクやるときに「今までどうやってやってたっけ?」ってなって。顔や表情の作り方もわからなくなってて。――そんなに違うものなんですね。【TAIKI】 やっぱり全然、違いますね。1ヶ月以上も演技漬けだったので忘れちゃってて。――逆に沖縄での生活のなかで、音楽に触れる時間はあったんですか?【TAIKI】 みんなでカラオケに行ったよね。【RUI & KANON】 めっちゃ楽しかった!――カラオケに行ったら、みなさん何を歌うんですか?【KANON】 僕は清水翔太さんとか、スキマスイッチさんとかですね。【TAIKI】は「カラオケ得意じゃない」「歌う曲がない」みたいに言ってたのに、最後はめっちゃ歌ってて(笑)。【TAIKI】 三浦大知さんとか、BTSさんとか。振り付きで歌って楽しかった!【RUI】 自分は銀杏BOYZです。マジでぶっ壊れるくらい叫びました。喉潰れるかと思った(笑)。【KANON】 あれやばかった(笑)。RUIだけ別ジャンルだったもん。【TAIKI】 でもRUIっぽくて良かった。【RUI】 あの感じが好きなんだよね。むき出しで。歌ってて気持ち良いし、叫びたいときはもうあれしかないって感じで(笑)。――本当に仲が良さそうで素敵ですね。ちなみに、みなさんのような“トレーニー”は普段はどんな風に1日を過ごしてるんですか?【TAIKI】 学校行って、そのままレッスンに行って…で、時間があればサウナです(笑)。【RUI】 同じくです。【KANON】 僕は今年の3月に卒業したので、もうちょっと自由時間が増えてきていて。その分、いろんなお仕事だったり予定が入っています。基本はレッスン漬けですけど。――一緒にご飯を食べに行ったりすることもある?【全員】 めっちゃ行きます!【RUI】 結構ディープな中華屋に食べに行ったりもしてます。■注目のオーディション『THE LAST PIECE』への思い――3人が参加するオーディション『THE LAST PIECE』についても聞かせてください。【RUI】さんと【TAIKI】さんは過去に『THE FIRST』(2021年)、【KANON】さんは『MISSIONx2』(2023年)に参加しましたが、今回、参加が決まったときはどんな気持ちでしたか?【RUI】 「やっときた」というよりは、「トレーニーとしての4年間はこのためだったんだな」って、改めて思っています。そう思ったからには、もうやるしかないなって。最近は本当に楽しくて、毎日が充実してる感じです。【TAIKI】 僕も、「とうとうきたな」って。『THE FIRST』のあとも『MISSIONx2』や『No No Girls』があって、そのあいだずっとトレーニーとしてやってきたので、「積み重ねてきた俺らがどれだけ強いか見せられるぞ」って気持ちが強いです。【KANON】 『MISSIONx2』のあと、ずっとデビューに向けてがんばってきたんですけど、いざ始まるってなったら「うわ、もうきたんだ」って驚きました。ワクワクと不安が入り混じった、ちょっと不思議な感覚です。――今回のオーディションには、どんな目標をもって臨んでいますか?【TAIKI】 スキル面ではやってきたことに自信があります。今は『THE FIRST』のときのSHUNTO(BE:FIRST)くんくらいの年齢なので、立場も気持ちも当時とは違う。今回はもっと視野を広く持って挑みたいと思っています。【KANON】 僕が目指しているアーティスト像は「お客さんと一緒に楽しめる人」なので、今までの経験やスキルも全部出していきたいですけど、それ以上に楽しむことを大切にしたいなって思っています。【RUI】 最近は音楽が自分にとってもっと大切で、身近な存在になっていて。それが誰かの笑顔の一部になれたら、って本気で思うようになりました。そういう気持ちを持って参加しています。――以前オーディションに参加したときと「ここは変わったな」と思うところはありますか?【RUI】 めっちゃ変わりましたね。性格も、考え方も全然違う。物心ついたのたぶん3年前くらいだったので(笑)。当時は本当にガキだったですし。【KANON】 僕は声変わりもありましたけど、そんなに激しくはなかったので、そこは良かったですね。【RUI】 【TAIKI】が一番変わったんじゃない? 声もそうだけど、全体的に印象がすごく変わったと思う。【TAIKI】 昔の映像見返すと「え、自分こんなんだったっけ?」ってなるもん(笑)。あまりにも恥ずかしくて、ちゃんと見返せてない。――オーディション経験者だからこその悩みもあったのではないでしょうか?【TAIKI】 メンバーに選ばれなかった参加者たちって、世間からは「落ちた側」って見られるじゃないですか。次々にデビューしていく人たちがいるなかで、自分たちがすごく遠いところにいるような悔しさもありました。でも、「絶対負けない」っていうより、「追いつきたい、並びたい」って気持ちが強いです。【KANON】 僕が所属したときから、「この3人でデビューできたら良いね」っていう話はずっとしていました。だからこそ、その目標に向かってずっとがんばってきたし、今そのスタートラインに立てていることがうれしいです。【RUI】 僕は、客観的な気持ちで「がんばろうね」って感じです(笑)。追い返そうとかは思わないし、別に違う道でもいい。俺らは俺らで、自分たちのペースでがんばるだけっていう気持ちです。――みなさんのオーディションでの活躍にも改めて期待しています。3人でまたドラマをやるとしたら、どんなジャンルをやってみたいですか?【RUI】 うーん…殺人系! ガチで!【KANON】 任侠系とかもいいね。――過激ですね(笑)。【KANON】 いや、ヒーローものとか!?【TAIKI】 いじめられてる子を助ける系のヒーローとか、やってみたい。【RUI】 それいい!――個人として今後、挑戦してみたいことは?【TAIKI】 僕はアクションですね。今回やってみてすごく楽しかったので、殺陣とかもやってみたい。剣とかもやってみたいです。【RUI】 僕は絵画…個展を開きたいです。感情が高ぶったとき、僕はあまり言葉にできなくて。でも、紙に描くことで気持ちが表現できるんです。それがおもしろくて。――ということは、沖縄でも描いていたんですか!?【RUI】 いや、沖縄では描いてないです。寝てました(笑)。――期待しています(笑)! KANONさんはどうですか?【KANON】 僕は劇団にいたときにミュージカルをやってたので、またやりたいです。やらせていただける機会があればぜひ!――最後に、ファンのみなさんへのメッセージをお願いします。【KANON】 いつも本当に応援してくださってありがとうございます。今まで応援してもらったぶん、僕たち3人で本当に良い形でデビューを迎えられるように、精一杯がんばるので、これからも見守っていてください。よろしくお願いします。【RUI】 BMSGに所属して4年間、SNSのコメントだったり現場での声援だったり、ひとつひとつが本当に自分の勇気になってます。その声援にちゃんと返せるように、自分がそれにふさわしい存在になれるように、『THE LAST PIECE』もがんばります。【TAIKI】 なかなか活動できない時期もありましたが、それでも変わらず応援し続けてくれるみなさんに、本当に感謝しています。これからも期待に応えられるようにがんばります!■プロフィールRUI(ルイ)2007年6月1日生まれ。2021年、中学1年生の頃にオーディション番組及びプログラム『THE FIRST』に参加。年齢からは想像もできないセクシーな歌声や表現力と、屈託のない笑顔や人懐っこさで、放送を増すごとに世の中にその存在感を強く残すようになる。オーディション番組の最中に異例の練習生契約の打診があり、半年後には SKY-HI の楽曲「14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi」に参加し、ライブやイベントなどでその美声を轟かせている。TAIKI(タイキ)2007年7月28日生まれ。小学生の頃から多くのフリースタイルバトルに出演し、実績と経験を積んできた。2021年、SKY-HI主催のオーディション及びプログラム『THE FIRST』にて、中学生らしからぬパフォーマンスのクオリティに対するこだわりと、年相応な愛くるしい一面のギャップで話題を呼ぶと、同年SKY-HI の楽曲「14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi」にて客演参加。意志の強い言葉と確かなビートアプローチ、そしてグルーヴとスキルに富んだダンスを武器としており、今後が楽しみなラップスキルやダンススキルの才能の持ち主。KANON (カノン)2006年4月3日生まれ。2022年、高校1年生のときにBMSG第2弾ボーイズグループ・MAZZELを生み出した『MISSIONx2』に参加。セクシーな低音ボイスと表現力、そして音楽への愛情の深さにSKY-HIも惚れ込み、BMSGへの所属が発表された。SKY-HIのツアー『SKY-HI ARENA TOUR 2023-BOSSDOM-』のオープニングアクトとして初ステージにたった際には、その歌声で会場に響めきが起こるほどのパフォーマンスを見せつけた。