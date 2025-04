この度、英国の業界専門誌「Recycler」に、OZCaF常務理事である株式会社ディエスジャパン(本社:大阪府東大阪市、代表取締役社長:北條 陽子 以下「ディエスジャパン」)様の脱炭素に関する取り組みとともに、OZCaFに関する紹介が掲載されましたのでお知らせいたします。



掲載内容は、下記URLよりご覧ください。

https://therecycler.com/posts/ds-japan-leads-with-sustainable-focus/

「Recycler」は、英国に拠点を置く、リサイクル業界の最新情報や技術動向を世界に向けて発信する専門誌です。世界中のリサイクルに関するニュース、技術革新、市場動向などを幅広くカバーしており、業界関係者にとって重要な情報源となっています。



今回の記事では、ディエスジャパン様がOZCaF常務理事への就任されたことや、自社の脱炭素に関する取り組みとして、GHG排出量の開示、再生可能エネルギーへの切り替えなどが取り上げられるなど、脱炭素経営への積極的な姿勢が海外の読者に向けて発信されています。



※掲載記事(編集部コメント)抜粋

「気候変動対策に取り組む欧州のステークホルダーにとって、ディエスジャパンは革新性、透明性、実行力を兼ね備えた理想的なパートナーです。縮小する市場に対して撤退ではなく、低炭素経済を見据えた「目的主導型成長戦略」で臨む同社の姿勢は、日本企業の未来像を示すものと言えるでしょう。」



記事内容の全文を日本語訳した内容はディエスジャパン様ホームページからご覧ください。

https://www.dsj.co.jp/20250422-1

■参考:OZCaFホームぺージ

2025.4.1 新常務理事就任のお知らせ:株式会社ディエスジャパン

https://ozcaf.jp/2025/250401dsj/



〇株式会社ディエスジャパンについて

ディエスジャパングループは、リユーストナー製造販売のトップランナーとしての実績を生かし、オフィスから環境負荷低減と持続可能な社会の実現に貢献する企業です。働く場づくりを通じて「仕事をもっと楽しく」「共生社会を実現」するために、「人のチカラ」を信じて、をミッションに掲げ、より豊かでサステナブルな未来を創造します。



会社名 :株式会社ディエスジャパン

代表者 :北條 陽子

所在地 :大阪府東大阪市吉田本町3-3-45

設立 :1985年5月1日

事業内容:トナーカートリッジ・インクリボン・BJインク・PPCトナー・磁気製品・PPC用紙・専用用紙・各種プリンター・複合機・LED照明・エアコン・パソコン・周辺機器全般の販売、パソコンリサイクルならびにデータ消去業務・プリンター修理



公式サイト:https://www.dsj.co.jp/

公式Facebook:https://www.facebook.com/dsj.co.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/dsj.co.jp/

サステナビリティ: https://www.dsj.co.jp/efforts/

【本記事への問い合わせ】

OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション

Mail:contact@ozcaf.jp

