5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¡×Êó¹ð¡¡ËÉÈÈ¶¯²½¤òÀâÌÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡ÖÂ¨ÄÌÊó¡×¤Ø
¡¡5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MANACLE¡Ê¥Þ¥Ê¥¯¥ë¡Ë¤¬22Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¡×È¯À¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛMANACLE¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¼ÆÀµÌÀ»á¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖÃæ¤Ë³Ú²°Æâ¤ÇÊÀ¼Ò¤Î½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿ÍÈ÷ÉÊ¡Ê10,000±ßÁêÅö¡Ë¤¬Ê¶¼º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·Åª¤ËÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·Ù»¡¤Ë»Ç¤¤ ¡¦Ä´½ñ¤ÎºîÀ® ¡¦Ê¶¼ºÈ÷ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»ØÌæºÎ¼è¡ÊÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¸åÆüÄ´½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·Èï³²ÆÏ¤Î¼õÍý¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤ÎÂÐ±þ¡×¤òÌÀµ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖºâÉÛ¤Ê¤É¤Î¶âÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢µ®½ÅÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ï±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ÉÍý¤·ËÉÈÈ¶¯²½¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂåÉ½¤Î¼Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢Â¨»þ¤ÎÄÌÊó¤Ê¤É½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ º£¸å¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæÆÃÅµ²ñÃæ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢È¯³Ð»þÅÀ¤Ç·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢Ëü¤¬°ìÅðÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÆñ¤Ê¤ÉÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂ»Ñ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÐ±þ¤òÊÀ¼Ò¤Ç¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼þÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²±Â¬¤Ç¤Î³È»¶¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¾å¼ÔÍÍ¤ä²ñ¾ìÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ñ¾ì¡¢³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉú¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÊäÂ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤ªµÒÍÍ¤Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ¨ÄÌÊó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Öº£¸å¤â¤è¤ê³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¢´Ä¶ºî¤ê¡¢´ë²è¤Ê¤É¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤È¤âÊÀ¼Ò½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¤´À¼±ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡MANACLE¤Ï¡¢2020Ç¯9·î»ÏÆ°¤Î5¿ÍÁÈ¡£ Vo¡¦º£ÀôÎç¡¢çý²»¡¢¹âÄÔ¤Ò¤Ê¡¢¤á¤¤Èþ¤Ë¤è¡¢¤Á¤µ¤È¡£
¡Ú²èÁü¡ÛMANACLE¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¼ÆÀµÌÀ»á¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡ÖÅðÆñ»ö°Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖÃæ¤Ë³Ú²°Æâ¤ÇÊÀ¼Ò¤Î½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿ÍÈ÷ÉÊ¡Ê10,000±ßÁêÅö¡Ë¤¬Ê¶¼º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·Åª¤ËÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·Ù»¡¤Ë»Ç¤¤ ¡¦Ä´½ñ¤ÎºîÀ® ¡¦Ê¶¼ºÈ÷ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»ØÌæºÎ¼è¡ÊÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¸åÆüÄ´½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·Èï³²ÆÏ¤Î¼õÍý¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²±Â¬¤Ç¤Î³È»¶¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¾å¼ÔÍÍ¤ä²ñ¾ìÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ñ¾ì¡¢³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉú¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÊäÂ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤ªµÒÍÍ¤Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÂ¨ÄÌÊó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Öº£¸å¤â¤è¤ê³§ÍÍ¤È³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¢´Ä¶ºî¤ê¡¢´ë²è¤Ê¤É¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤È¤âÊÀ¼Ò½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¤´À¼±ç¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡MANACLE¤Ï¡¢2020Ç¯9·î»ÏÆ°¤Î5¿ÍÁÈ¡£ Vo¡¦º£ÀôÎç¡¢çý²»¡¢¹âÄÔ¤Ò¤Ê¡¢¤á¤¤Èþ¤Ë¤è¡¢¤Á¤µ¤È¡£