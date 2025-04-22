

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43563.71 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42837.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41686.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41130.42 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40827.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39808.36 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39166.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38817.34 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38192.68 均衡表雲上限(日足)

38154.59 200日移動平均線

37930.69 26週移動平均線

37520.15 75日移動平均線

37357.53 均衡表雲下限(日足)

37272.03 均衡表雲上限(週足)

37201.66 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36807.39 13週移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36053.02 ボリンジャー:-1σ(26週)

35617.56 新値三本足陽転値

35595.49 均衡表基準線(週足)

35237.27 25日移動平均線

34797.44 ボリンジャー:-1σ(13週)

34639.35 均衡表転換線(週足)

34506.72 均衡表基準線(日足)

34299.39 6日移動平均線



34220.60 ★日経平均株価22日終値



34175.35 ボリンジャー:-2σ(26週)

33539.82 均衡表転換線(日足)

33272.89 ボリンジャー:-1σ(25日)

32787.49 ボリンジャー:-2σ(13週)

32297.67 ボリンジャー:-3σ(26週)

31308.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

30777.54 ボリンジャー:-3σ(13週)

29344.13 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 88.92(前日92.91)

ST.Slow(9日) 90.94(前日89.72)



ST.Fast(13週) 35.72(前日35.93)

ST.Slow(13週) 28.31(前日28.38)



［2025年4月22日］



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