　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43563.71　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42837.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41686.03　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41130.42　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40827.29　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39808.36　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39166.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38817.34　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38192.68　　均衡表雲上限(日足)
38154.59　　200日移動平均線
37930.69　　26週移動平均線
37520.15　　75日移動平均線
37357.53　　均衡表雲下限(日足)
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
37201.66　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36807.39　　13週移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36053.02　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35237.27　　25日移動平均線
34797.44　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34639.35　　均衡表転換線(週足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34299.39　　6日移動平均線

34220.60　　★日経平均株価22日終値

34175.35　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33539.82　　均衡表転換線(日足)
33272.89　　ボリンジャー:-1σ(25日)
32787.49　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32297.67　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31308.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
30777.54　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29344.13　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.92(前日92.91)
ST.Slow(9日)　　90.94(前日89.72)

ST.Fast(13週)　 35.72(前日35.93)
ST.Slow(13週)　 28.31(前日28.38)

［2025年4月22日］

株探ニュース