¡ÚÌ¾¸Å²°¶¥ÎØ¡¦£ÇµÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹Êª¸ì¤ÎÅòÃ°Ë¾¸Ð¤Ï¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ÎåöåòÞ«æÆÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÎØ¾ì¤Ç£´·î£²£¹Æü¤«¤é£µ·î£´Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Çµ¡ÖÂè£·£¹²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÎØÁÈ¹ç¤Î¿ù¸¶Ãé»Ê»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡Ö£Çµ¤Ç¤Ï£²£°£²£°Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°ÊÍè¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅÀÍ¥ºîÁª¼ê¡¢ÏÆËÜÍºÂÀÁª¼ê¤Î¶áµ¦Àª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°µÇ°Í¥¾¡¤Î¿¼Ã«ÃÎ¹Áª¼ê¡¢¾¾ºåµÇ°Í¥¾¡¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÆî´ØÀª¤¬ÂÐ¹³ÇÏ¤Î·Á¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï£±£µ£°²¯±ß¡£
¡¡£Ê£Ð£ÆÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢´ÉÍý²Ý¤ÎÆÊ»³¶³Ê¿²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¡¢¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÐºä³¨è½¤µ¤ó¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º£Ï£Â¤Î»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¸ø±Ä¶¥µ»¤Ç¤Ïºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¢¿¹³î¹ÔÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃæÂ¼¸ø±àÅì±à¤ËÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ©¤Æ¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£·úÀßÃæ¤Î£Â£Í£Ø¥³¡¼¥¹¤ÏÍèÇ¯³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë²¾·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¥×¥í¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹Êª¸ì¤ÎÅòÃ°Ë¾¸Ð¡Ê¤æ¤¿¤ó¤ß¤³¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎåöåòÞ«æÆÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±À¤Âå¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅòÃ°¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶±Û¤¹¤ëÊÙ¶¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ä¤Ç¤¹¡£»ä¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£