¡Ú¶âÍ»¹ñºÝÇÉ¤ÎÆÈ¤ê¸À¡ÛÄ¹ÌçÀµ¹×¡¦¸µÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡Öº£¹¹¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¸ì¤Ï¥Þ¥¹¥È¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¤Ë1972Ç¯¤ËÆþ¹Ô¤·¤¿Ä¾¸å¡¢»º¶ÈÄ´ºº¼¼¤¬¡Ö¹ñºÝ²½¤¹¤ëÆüËÜ»º¶È¡×Ä´ºº¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ»º¶È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤Ë¤Ê¤êÀ®Ä¹¤·¤ÆÍè¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñÆâ¤Ï»ñ¸»¡¦Ï«Æ¯ÎÏ¡¦´Ä¶¡¦±ß¹âÅùÀ©Ìó¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ëÆüËÜ»º¶ÈÀ®Ä¹¤Î°Ù¤Ë¤Ï°ìÁØ¤Î³¤³°Ä¾ÀÜÅê»ñ¤¬É¬¿Ü¡£
73Ç¯¤Ï67²¯¥É¥ë¤À¤¬80Ç¯¤Ë¤Ï425²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡»º¶È¶âÍ»¤òÃ´¤¦¶½¶ä¤Î¹ñºÝ²½ËÜ³ÊÅ¸³«Àë¸À¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»þÂå¤Î²ÝÂê¤Ë»²²è¤¹¤Ù¤¯¡¢»Ö´ê¤·¤ÆÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥óºß¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ãーÀ¯¼£³°¸òÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ç·×17Ç¯´Ö¤Î³¤³°¶ÐÌ³¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñºÝ²½À®¸ù¤Î°Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀïÎ¬¡¦»î¹Ôºø¸í¡¦¹ÔÆ°¤¬É¬¿Ü¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Î¤À¤¬¡¢Î±³Ø»þÂå¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ì¡¢¹ñºÝ³èÆ°¤Î¤Þ¤ºÂè°ìÊâ¤Ï±Ñ²ñÏÃÎÏ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡50Ç¯Á°¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÃç´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¹ñ¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤äÃæ¹ñ¿Í¤ä´Ú¹ñ¿Í¤Î½ÏÃ£¤Ö¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ÇÊÆ¿Í¤ÎÇ¡¤¯´°àú¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÃý¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅªÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤¨¤ËÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¤ªÁÆËö¤µ¸Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢·Ý½Ñ´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ì¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î±Ñ¸ì¤ÎÁê±þ¤Î½¤ÆÀ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¥µ»¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¹¤é½ÐÍè¤Ê¤¤¡£
¡¡Î±³Ø¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë76Ç¯¤Î½Õ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÄó·È¹»¤Ç¡¢²ÊÌÜÍú½¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Ïー¥Ðー¥É·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ë¡¢À¹ÅÄ¾¼É×¡¦¥½¥Ëー¼ÒÄ¹¤¬¹Ö±é¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÄ¶¹ñºÝÇÉ¤ÎÀ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡£±Ñ¸ìÎÏ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó¶ìÏ«¤·¤¿¸Î¡¢±ÑÊÆ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ëþ°÷¤ÎÂç¹ÖÆ²¤Ç¹Ö±é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»Ï¤«¤é3Ê¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÊªÀ¨¤¤±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¯²»¤ÏÆüËÜ¸ìÄ´¡£¸½ºß´°Î»·Á¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¸½ºß·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÄ¶ÍÌ¾¤Ê¥½¥ËーCEO¤Î±Ñ¸ì¤«?!
¡¡¤·¤«¤·5Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤Æâ¤Ë¥°¥ó¥°¥ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£Âç·¿²½¤¹¤ë»þÎ®¤ÎµÕ¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¤¬Âè1¹æÌÜÉ¸¾¦ÉÊ¡£Ìµ»ö´°À®¤·¤¿¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤!
¡¡¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤¬Æþ¤ëÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥ã¥Ä¤¬ºÇ½é¤ÎÈÎÇä¾¦ÉÊ¤À¡¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥½¥Ëー¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤¬åß¡¹¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥â¤Ê¤·¤Î1»þ´Ö¹Ö±é¤Î¸å¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÁ´Ä°½°¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆËþ¾ì¤ÎÂçÇï¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤À¡ª
¡¡ÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ï¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î°ìÁØ¤Î³èÌö¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢Á´ÆüËÜ¿Í¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÀ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î±Ñ¸ì¤ÇÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡£