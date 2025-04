「LUSH × サンリオ」夢のコラボが実現。キティちゃんのバスボムなど、かわいすぎる限定アイテムは話題必至

ナチュラルコスメブランド「 LUSH(ラッシュ) 」から、サンリオのキャラクターとコラボレーションした限定アイテムがお目見え。「Lush × Hello Kitty And Friends」では、『ハローキティ』や『シナモロール』などの人気キャラクターをモチーフにした、バスボムやパフュームが登場します。気になるコラボアイテムは、4月24日(木)よりLUSHの店舗で取り扱いがスタート。これに先駆けて公式アプリでは、4月23日(水)より先行販売が開始されますよ。

「Lush × Hello Kitty And Friends」の限定コラボに注目LUSHユーザーやスタッフが夢見ていた、サンリオとのコラボレーションがついに実現します。「Lush × Hello Kitty And Friends」では、フレッシュで甘い香りのバスボムや、ふわふわの泡風呂が楽しめるバブルバーなど、全8種類の商品を展開。友情と優しさの大切さを世界中に伝えるお馴染みのキャラクター、『ハローキティ』『マイメロディ』『シナモロール』『クロミ』をモチーフにしたバスアイテムは、話題になりそうですよね。キティちゃんを含む4種類のバスボムは絶対欲しい!ここからは、コラボコレクションの詳細を見ていきましょう。LUSHの定番アイテムであるバスボムは、全4種類のキャラクターでお目見え。まず注目したいのがアイコニックな赤いリボンを付けた、「ハローキティ」(税込1150円)のバスボムです。リボン部分には肌をしっとり柔らかくするというイリぺバターがブレンドされ、黄色い鼻はタピオカパールがトッピングされているそう。「マイメロディ」(税込1150円)は、チャームポイントであるずきんによってお湯がピンク色になり、バスルームいっぱいに甘くて美味しそうな香りが広がりますよ。「クロミ」(税込1150円)は、始めはずきんのダークカラーが広がりつつ、いつの間にかピンク色が現れるバスボム。“自称マイメロディのライバル”としてちょっぴり乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チックなクロミらしい仕掛けをぜひ味わってみてくださいね。2025年は、50周年を迎えた『マイメロディ』と、20周年の『クロミ』のアニバーサリーイヤー。せっかくなら2つを揃えて愛でてみるのもおすすめです。「シナモロール」(税込1150円)からは、お湯の色がキラキラ輝くベビーブルーの入浴剤が広がりますよ。雲に乗って、空を浮かんでいるような気分を味わってみてはいかが?バスボムは1つずつ手作りされ、それぞれ少しずつ異なる表情に仕上がっているといいます。どんなお顔の子をお迎えできるか、楽しみにしていてくださいね。『ハローキティ』に出て来るミルクびんをモチーフにした、泡風呂の素「ミルクボトル バブルバー」(税込1860円)も必見。ミルクシェイクや、カスタードプディングのような甘い香りがするふんわり泡風呂で、幸せなバスタイムを堪能できそうですよね。ケーキ型ソープなどのボディケアアイテムも見逃せないカットケーキ型をした石鹸「フレンドシップケーキ ソープ」(税込930円)は、まさにバスタイムのご褒美のような見た目!ケーキのデコレーション部分には、アーモンドオイルやアガベシロップなどが含まれ、かわいいだけでなく高保湿なソープに仕上がっています。綿菓子のような香りと、スイートオレンジオイルが優しく香るシャワージェル「ハローキティ&フレンズ」(税込1900円/115g〜)のパッケージには、『ハローキティ』達が大集合。アイスクリームやドーナツをカラフルに彩るスプリンクルデザインの、香水「ハローキティ&フレンズ パフューム」(税込6000円/30ml)も手に入れたい一品ですよ。綿菓子のような甘い香りに、パチョリオイルとスイートオレンジを加えたパフュームを、お出かけ前にシュッとひと吹きさせてみて。思わず笑顔になりそうなコラボアイテムは、数量限定での販売だから早めにゲットするのがおすすめです◎「Lush × Hello Kitty And Friends」詳細ページhttps://www.lush.com/参照元:ラッシュジャパン合同会社 プレスリリース