¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Ï½÷À¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤¬ºÇ°¤Ë¡£ÃËÀ¤¬½àÈ÷¤¹¤Ù¤3¤Ä¤Î¤³¤È
¡½¡Î¥¼¥íÎø°¦ ¡Á·Ð¸³ÃÍ¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÖÎø°¦¹ÖºÂ¡Á¡¿ºæ²°ÂçÃÏ¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡°Õ³°¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ÏÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥ó
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê½÷À¤ËÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é±¿Å¾Ãæ¤ÏÄ¹»þ´Ö¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ê¤ó¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÃ´¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç²ñÏÃ¤¬¿Ô¤¤Æº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÌÜÅªÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò»ý»²¤¹¤ë
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏÂç¤Þ¤«¤ÊÌÜÅªÃÏ¤ä¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äºÙ¤«¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¼ÖÆâ¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅªÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢½õ¼êÀÊ¤Î½÷À¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¤ªÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢½÷À¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï´Ö¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¼¡¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤°¤ËÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤·¤«¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È10Áª¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤À¤±¤ÉÁÇÅ¨¤Ê·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬Áý¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¼ÖÆâ¤Î´Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¸¡º÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð5Ê¬ÄøÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê´Ö¤¬»ý¤Ä¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡¢½÷À¤«¤é¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤³·ê¾ì¤Ã¤Ý¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÆ°²è¡¦²»³Ú¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¡¤¢¤¨¤Æ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÈÝÄêÇÉ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤í¥¹¥Þ¥Û¿ä¾©ÇÉ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ´¤Ë¶âËÀ¡£¼ÖÆâ¤Ç±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤ÆÉÛ¶µ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡DVD¤äCD¤ò»ý»²¤·¤Æ¼ÖÆâ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ°²è¤Ç¤â²»³Ú¤Ç¤âÁªÂò»è¤Ï¤Û¤ÜÌµ¸ÂÂç¡£½÷À¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¤½¤Î¾ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¹¥¤ß¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê½÷À¤ËÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é±¿Å¾Ãæ¤ÏÄ¹»þ´Ö¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ê¤ó¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÃ´¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç²ñÏÃ¤¬¿Ô¤¤Æº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÌÜÅªÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò»ý»²¤¹¤ë
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏÂç¤Þ¤«¤ÊÌÜÅªÃÏ¤ä¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äºÙ¤«¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¼ÖÆâ¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅªÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢½õ¼êÀÊ¤Î½÷À¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¤ªÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢½÷À¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï´Ö¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¼¡¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤°¤ËÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤·¤«¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È10Áª¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤À¤±¤ÉÁÇÅ¨¤Ê·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬Áý¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¼ÖÆâ¤Î´Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¸¡º÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð5Ê¬ÄøÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê´Ö¤¬»ý¤Ä¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡¢½÷À¤«¤é¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤³·ê¾ì¤Ã¤Ý¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÆ°²è¡¦²»³Ú¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¡¤¢¤¨¤Æ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÈÝÄêÇÉ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤í¥¹¥Þ¥Û¿ä¾©ÇÉ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ´¤Ë¶âËÀ¡£¼ÖÆâ¤Ç±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤ò¶µ¤¨¤ÆÉÛ¶µ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡DVD¤äCD¤ò»ý»²¤·¤Æ¼ÖÆâ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ°²è¤Ç¤â²»³Ú¤Ç¤âÁªÂò»è¤Ï¤Û¤ÜÌµ¸ÂÂç¡£½÷À¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¤½¤Î¾ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¹¥¤ß¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£