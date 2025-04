TOMORROW X TOGETHERが、5月2日にデジタルシングル「Love Language」をリリースすることを発表した。デジタルカバーイメージには、パスワードが「Love Language」に設定された赤いダイヤルロックが描かれている。これは4月1日に公式ホームページのディスコグラフィーに表れた新たなイメージをクリックすると、パスワード入力画面が表示されるサプライズイベントから続いているものだ。

