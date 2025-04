この夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、夏を“Cool”に超えられるサマー・イベント『NOLIMIT!クール・サマー』や夜限定イベント『NOLIMIT!サマー・ナイト』をはじめ、子どもから大人まで誰もが暑さを吹き飛ばして楽しめる“超興奮体験”が勢ぞろい!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“NO LIMIT!”な熱中症対策をスタート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト「公式クールスポット」に認定

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの58か所の屋内施設が、日本気象協会が推進する2025年度「熱中症ゼロへ」プロジェクトの「公式クールスポット」に認定されることが決定!

この夏のパークには、4Dアトラクション『ドラえもん4-Dアート・アドベンチャー〜のび太の絵世界物語〜』【開催期間:開催中〜2025年8月17日(日)】やVRコースター『SPY×FAMILY XRライド』【開催期間:2025年7月1日(火)〜2026年1月4日(日)】など、子どもから大人まで楽しめる期間限定の屋内アトラクションをはじめ、ファミリーに人気のショー・アトラクション『プレイング・ウィズおさるのジョージ』、プレイランド『エルモのイマジネーション・プレイランド』、シアター・ライブ・ショー『シング・オン・ツアー』、多彩なレストラン&ショップなど様々な屋内型エンターテイメントが揃っています。

このようなパーク内の58か所の屋内施設が、ゲストにとって快適に涼しく過ごせる「公式クールスポット」となります。

特に、『プレイング・ウィズおさるのジョージ』出口の屋内スペースは、誰でも休憩できる「クールスポット」として開放し、多くのゲストが活用できる場所になっています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクトに賛同し、ゲストが安心安全にエンターテイメントを楽しめるよう、また、クルーが安心安全に最高のパーク体験を提供できるよう、同協会をはじめ専門機関や専門家と連携して様々な熱中症対策に取り組んでいきます。

植樹で木陰のある並木道が誕生

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”『NOLIMIT!サマー・スプラッシュ・パレード』や、人気アーティストの楽曲と映像による夜の特別ステージ『NOLIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN』など、夏のエンターテイメントを満喫できる屋外エリアで様々な熱中症対策を推進。

ハリウッド・エリアには新たに、ゲストが木陰で涼めるようにケヤキを植樹、緑が美しい並木道Greene Street(グリーン・ストリート)が誕生します。

ファミリーに人気の屋内アトラクション『プレイング・ウィズおさるのジョージ』や『シング・オン・ツアー』に近く、家族連れの往来も多いこのストリートを涼やかな並木道にして、暑い日差しを遮ってくれる木陰で、ゲストが一息つける憩いの道が誕生します。

また、現在も多くのゲストから憩いの場所として愛されているグラマシー・パークの人工芝エリアに遮熱対策を実施。

人工芝に使用されている充填材を現在のゴムチップから有機物チップに変更することで温度上昇をおさえることができ、今まで以上に快適な空間を提供します。

そのほか、専門家と協議を重ねながら、熱中症対策に有効な様々な施策を今後も積み重ねていきます。

7/19~8/24は全日21時30分または22時まで夜間延長営業

夏限定のナイト・エンターテイメントや、「ナイト・パス」【対象期間:2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)の各日17:00〜パーククローズまで】など、夏の夜を涼しく満喫できるプログラムの充実にともない、家族連れや学生にとって“夏休み本番”となる2025年7月19日(土)〜2025年8月24日(日)の期間、夜間の営業時間を全日21時30分または22時クローズとします。

昼とは打って変わり、体感温度も下がり、一層煌びやかになる夜のパークで、超“COOL”なナイト・エンターテイメントを、思いっきり体験できます。

*パークの営業時間に関する最新情報は、公式WEBサイトでご確認ください。

パークを支えるクルーやエンターテイナーのためにも熱中症対策

ゲストが笑顔でパークを楽しむための熱中症対策と同時に、クルーやエンターテイナーなどパークのエンターテイメントを支える従業員の安心安全のための熱中症対策も、さらに強化!

これまで実施してきた冷たいドリンクやおしぼり、塩飴タブレットをパーク内のクルーに配布するオアシス隊やパークに入る前や帰ってきたときに利用できるドリンク、塩飴タブレットを補給するオアシススポットなど様々な取り組みを6月初旬から前倒しして開始することに加え、この夏新たに、クルー休憩施設の環境改善として、クルーカフェ全5か所でのアイスマシン設置、屋外休憩スペースでのベンチ追加などを実施し、クルーも「熱中症ゼロへ」を目指します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、ゲストとクルーが安心安全に笑顔でパークを楽しむため、限界のない熱中症対策を検討、実現していきます。

さらに、今後も続々と熱中症対策をお知らせしていきます。

