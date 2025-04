坂口健太郎トークショーも！KOREA Connected

韓国観光公社は、大阪・関西万博から世界へと韓国の文化を発信する「韓国ナショナルデー」記念イベントとして5月13日(火)〜16日(金)の4日間、万博内3会場で「#つながる、韓国」をテーマに、最旬の韓国を体験できるイベント「KOREA Connected」を開催します。

KOREA Connected

韓国観光公社は、大阪・関西万博から世界へと韓国の文化を発信する「韓国ナショナルデー」記念イベントとして5月13日(火)〜16日(金)の4日間、万博内3会場で「#つながる、韓国」をテーマに、最旬の韓国を体験できるイベント「KOREA Connected」を開催。

5月13日の韓国ナショナルデーには、EXPOホール「シャインハット」にてファッション、ビューティー、音楽を体感できるK-エンターテインメントショー「韓国コレクション」を開催。

当日は日韓をはじめアジアでも人気を誇り、新たに韓国観光名誉広報大使にも就任する俳優の坂口健太郎さんが登場します。

また、5月13日〜16日は、EXPOメッセ「WASSE」南側にて韓国の観光・グルメ・カルチャーなどが大集結した「韓国観光フェスタ」を開催。

更に「ギャラリーWEST」では、人気韓国ドラマの名シーンのパネル展示やVRを活用したロケ地めぐりなど、ドラマの主人公のような没入体験ができる「韓国ドラマ展」を展開します。

観光・産業・ファッション・音楽・ビューティー・フード・ドラマなど、多彩な韓国の魅力や文化を満喫できる特別な体験をぜひ大阪・関西万博の会場で楽しめます。

韓国観光名誉広報大使 坂口健太郎さん

韓国観光フェスタ(イメージ)

韓国観光フェスタ(イメージ)

<「KOREA Connected」開催概要>

■催事名 : KOREA Connected

■開催期間 : 2025年5月13日(火)〜5月16日(金)

■イベント詳細: ・韓国コレクション(Korea Collection)

開催日:2025年5月13日(火)15:00〜17:15(予定)/

会場:EXPOホール「シャインハット」(開場14:00〜予定)

・韓国観光フェスタ (Korea Travel Festa)

開催日:2025年5月13日(火)〜5月16日(金)10:00〜18:00/

会場:EXPOメッセ「WASSE」南側

・韓国ドラマ展(K-Drama Gallery)

開催日:2025年5月13日(火)〜5月16日(金)10:00〜18:00/

会場:ギャラリーWEST

■主催 : 大韓民国 文化体育観光部

■主管 : 韓国観光公社

■特別協力 : 大韓民国 農林畜産食品部・韓国農水産食品流通公社

■参加方法 : 入場無料

※本イベントの参加、大阪・関西万博の入場には

「日付指定予約チケット」の購入が必要となります。

※「韓国コレクション」はアリーナ席並びにステージ周辺は

事前予約制(抽選)。

その他、後方スタンド席などは当日席となります。

※「韓国コレクション」の当日席は席数に限りがあり、

混雑時は入場できない場合があります。

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

<韓国コレクション(Korea Collection)|2025年5月13日(火)>

5月13日(火)に開催される「韓国コレクション」は、ファッション・ビューティー・音楽・トークを通じて、韓国カルチャーの多彩な魅力を体感できるスペシャルプログラムです。

韓国の最新トレンドを五感で楽しめるコンテンツが一堂に会し、1日限りの豪華なステージを展開します。

当日は、日韓をはじめアジアでも人気を誇る坂口健太郎さんが韓国観光名誉広報大使として任命式に出席、韓国にまつわるスペシャルトークショーも開催します。

K-LIVEステージでは、韓国の人気男性歌手K.will(ケイ・ウィル)さんがライブパフォーマンスを披露します。

K-Beautyステージでは、韓国の人気アイドルのメイクも手がけるメイクアップアーティストHAPPYRIMさん(ヘリム先生)と、モデルのHANJJI(ハンチ)さんによるメイクショーを実施し、韓国最新の美容トレンドをその場で体感できます。

さらに、 K-Fashionステージでは、パリオリンピック・コリアハウスの公式ファッションショーも手がけた芸術監督ソ・ヨンヒさんによる演出のもと、「韓国の美」をテーマにした韓服(ハンボク)ファッションショーを開催します。

現代的なアレンジを加えた華やかな韓服が“花見”をテーマに登場し、伝統と革新の融合を表現します。

韓国コレクションは、文化・観光・ライフスタイルを横断的に楽しめる体験型のプログラムとして、来場者に韓国カルチャーの“今”を深く伝えるステージです。

■ゲスト情報

【韓国観光名誉広報大使任命式/トークショー】

坂口健太郎さん

1991年、東京都出身。

2024年10月からPrime Videoで配信された日韓作家のコラボ小説がドラマ化された「愛のあとにくるもの」(全6話)で、女優イ・セヨンとW主演を演じる。

このドラマでの演技力が認められ、12月にタイで開催された『2024 Asia Artist Awards』で「アジアスター賞」受賞。

2017年韓国ドラマを日本版にリメイクした「シグナル 長期未解決事件捜査班」(KTV)にも出演。

韓国では24年11月〜現在までユニクロコリアのモデルも務める。

韓国観光名誉広報大使 坂口健太郎さん

【K-LIVEステージ】

K.will(ケイ・ウィル)さん

2007年に1stアルバム「左側の胸」でデビュー。

‘K.will風バラード’で確固たる地位を築く男性ボーカリスト。

韓国ドラマの名シーンに欠かせないオリジナルサウンドトラックを数多く手掛けるとともに、圧巻のライブパフォーマンスでファンを魅了し、韓国でのコンサートは毎年完売を記録している。

K.willさん

【K-Fashionステージ】

ソ・ヨンヒさん

韓服ファッションショー

クリエイティブディレクター

2024年に開催されたパリオリンピックにて、コリアハウス韓服ファッションショーの芸術監督を務めるなど、多岐にわたり活躍。

ソ・ヨンヒさん

【K-Beautyステージ】

HAPPYRIMさん(ヘリム先生)

韓国人気メイクアップアーティスト

マネしやすいデイリーメイク動画を始め、プロならではのノウハウやコスメレビューを紹介しており、 登録者数25.6万人(※2025年2月時点)を誇る人気ビューティーYouTuberとして活躍。

HAPPYRIMさん(ヘリム先生)

HANJJI(ハンチ)さん

ファッションとビューティーを行き来するマルチプレイヤー

韓国・ソウル出身のトリリンガル(韓国語、日本語、英語)なファッション・ ビューティーモデル。

韓国でモデルとして活躍。

NHK<ハングルッ!ナビ>にも出演。

HANJJIさん

会場:EXPOホール「シャインハット」

料金:無料

※本イベントの参加、大阪・関西万博の入場には「日付指定された入場券」の購入が別途必要です。

※「韓国コレクション」はアリーナ席並びにステージ周辺は事前予約制(抽選)。

その他、後方スタンド席などは当日席となります。

※「韓国コレクション」の当日席は席数に限りがあり、混雑時は入場できない場合があります。

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

<韓国観光フェスタ(Korea Travel Festa)|2025年5月13日(火)〜16日(金)>

「韓国観光フェスタ」では、韓国の観光・グルメ・カルチャーなど幅広いジャンルのコンテンツを楽しめます。

会場内は6つのエリアに分かれ、韓国自治体・旅行関連企業のK-ツーリズムエリア、ベンチャー企業が集まるK-ベンチャーエリア、航空会社のK-エアラインエリア、そして韓国観光公社エリアでは韓国観光の魅力を発信しており、最新の観光コンテンツを楽しめます。

K-FOODエリアでは、賑やかな街をイメージした空間で、試食やミニ料理体験などのイベントを通じ、五感でK-FOODを堪能しながら韓国の食文化を楽しめます。

またK-ステージエリアでは、K-カルチャーを体現する音楽ライブ、観光PRステージなど多彩なパフォーマンスが披露され、まるで韓国を旅しているようなコンテンツを見ることができます。

会場内ではパスポート型スタンプカードを使って会場を巡る「トラベルパスポートスタンプラリー」も開催。

5つのスタンプを集めると、今話題の“レシート風フォト”が撮影できる特典も用意しています。

楽しみながら韓国の魅力を体感できるフェスタです。

韓国観光フェスタ(イメージ)

韓国観光フェスタ(イメージ)

【K-POPライブ&トークステージ出演者】

XLOV

5月13日(火)12:00〜/16:30〜

XLOV

KJRGL

5月14日(水)12:00〜/17:00〜

KJRGL

UNICODE

5月15日(木)12:00〜/16:30〜

UNICODE

川口ゆりな

5月16日(金)17:00〜

川口ゆりなさん

【K-FOODステージ出演者】

コウケンテツ

5月13日(火)11:00〜

コウケンテツさん

松山絵美

5月15日(木)11:00〜

5月16日(金)11:00〜

松山絵美さん

会場:EXPOメッセ「WASSE」南側

料金:無料

※本イベントの参加、大阪・関西万博の入場には「日付指定予約チケット」の購入が必要となります。

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

<韓国ドラマ展(K-Drama Gallery)|2025年5月13日(火)〜16日(金)>

韓国ドラマの世界観に没入しながら韓国の魅力を体感できる体験型展示「韓国ドラマ展」は、「キング・ザ・ランド」「サムダルリへようこそ」「無人島のディーバ」など、話題の韓国ドラマの名シーンを再現した展示や、俳優たちの貴重なオフショット写真の展示を通して、K-ドラマの魅力を存分に味わえる空間です。

また、ドラマの主人公になったような没入感を体験できるVRコンテンツも展開。

物語の世界に入り込んだような感覚で、韓国の観光地や文化を疑似体験できます。

K-ドラマファンはもちろん、韓国に行ってみたい人にも、新たな韓国の魅力に出会えるきっかけとなる展示となっています。

作品をすでに見たことのある方にも、初めて出会う方にも、それぞれの視点で楽しめる体験型の展示会。

韓国ドラマを通じて、あなたと韓国がより深く“つながる”きっかけを提供します。

韓国ドラマ展「キング・ザ・ランド」

韓国ドラマ展「無人島のディーバ」

韓国ドラマ展「サムダルリへようこそ」

会場:万博会場内「ギャラリーWEST」

料金:無料

展示コンテンツ:「キング・ザ・ランド」「生まれ変わってもよろしく」 「無人島のディーバ」

「サムダルリへようこそ」「Missナイト & Missデイ」「力の強い女カン・ナムスン」

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

<会場>

会場 :大阪・関西万博会場内

所在地 :大阪市此花区夢洲(大阪・関西万博会場)

アクセス:Osaka Metro中央線「夢洲」駅

会場

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 坂口健太郎トークショーも!KOREA Connected appeared first on Dtimes.