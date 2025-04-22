「チャンピオンクロス」1周年記念、有名作品が無料＆お得に読み放題！「僕ヤバ」、「刃牙」、「侵略!イカ娘」、「BEASTARS」など名作勢ぞろい
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秋田書店が運営するWEBマンガサイト「チャンピオンクロス」は、4月23日に1周年を迎えるのを記念して、秋田書店の新旧名作や人気連載作品を無料またはお得に楽しめるキャンペーンを開催する。
チャンピオンクロス1周年を記念して、「僕の心のヤバイやつ」の桜井のりお氏がメインビジュアルのイラストを描き下ろし。山田と市川のイラストを記念バナーなどで公開する。
□チャンピオンクロスのページ
秋田書店の人気作や名作を無料で読めるキャンペーンを開催
1周年を祝して、秋田書店の名作や人気作品を期間限定で無料公開する。
超人気連載作100話無料
開催期間：4月23日～5月9日
無料話数：100話
【対象作品】
「僕の心のヤバイやつ」
「魔入りました！入間くん」
超名作全話無料第1弾
開催期間：4月23日～4月25日
無料話数：48時間全話
「AIの遺電子」
「侵略!イカ娘」
「薔薇王の葬列」
超名作全話無料第2弾
開催期間：4月25日～4月28日
無料話数：72時間全話
「刃牙」シリーズ（グラップラー刃牙・バキ・範馬刃牙・刃牙道・バキ道）
「クローズ」＆「WORST」
「浦安鉄筋家族」シリーズ（浦安鉄筋家族・元祖!浦安鉄筋家族・毎度!浦安鉄筋家族）
超名作全話無料第3弾
開催期間：4月28日～4月30日
無料話数：48時間全話 ※最新刊を除く
「ニンジャスレイヤー キョート・ヘル・オン・アース」
「吸血鬼すぐ死ぬ」
「凪のお暇」
超名作全話無料第3弾
開催期間：4月30日～5月2日
無料話数：48時間全話
「シグルイ」
「9番目のムサシ」
「スケバン刑事」
有料範囲もお得に！ 1話10コインキャンペーン
特定作品の有料話を、通常よりもお得な「1話10コイン」で提供する。
5月2日～5月4日「覚悟のススメ」
5月5日～5月7日「スクール人魚」
5月7日～5月9日「BEASTARS」、「BEAST COMPLEX」、「SANDA」
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