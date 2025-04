キュッと引きしまったなめらかな肌へ！ハーバー研究所『ポアスリムエッセンス』

ハーバー研究所は、毛穴をケアするジェル状美容液『ポアスリムエッセンス』を2025年7月1日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ポアスリムエッセンス』

容量・価格:15g 2,420円(税込)

ハーバー研究所は、毛穴をケアするジェル状美容液『ポアスリムエッセンス』を2025年7月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売。

『ポアスリムエッセンス』は、大人の毛穴目立ちの原因である、たるみ、ターンオーバーの乱れ、潤い不足による皮脂バランスの乱れにアプローチする毛穴対策美容液です。

ビタミンC(製品の抗酸化剤)※1、クロスリンクコラーゲン※2、ヒアロリペア(R)※3、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス※4などの美容液成分を独自バランスで配合。

ターンオーバーのリズムを整えながら、肌にふっくらとハリを与え、キメ細かい、なめらかな肌を目指します。

また、みずみずしいジェルを肌になじませると、配合したアミノ酸パウダー※5のソフトフォーカス効果で、ヴェールをかけたかのように、毛穴を目立ちにくくさせます。

<商品特長>

◎加齢によるたるみ毛穴、潤い不足による毛穴の開きなどに対応する、みずみずしいジェル状の美容液。

◎ビタミンC(製品の抗酸化剤)※1、クロスリンクコラーゲン※2、ジパルミトイルヒドロキシプロリン※4が肌ダメージをケアしながら潤いとハリをもたらします。

◎グリコーゲン※4が乾燥などのダメージに強い肌に導きます。

◎イリス根エキス※4やセイヨウシロヤナギ樹皮エキス※4を配合し、キメを整えてなめらかな肌に。

◎アミノ酸パウダー※5のソフトフォーカス効果で、毛穴を目立ちにくくさせます。

◎スーッと心地よい使用感でキュッと引き締めます。

<使用方法>

スキンケアの最後(スクワランの後)に、適量を毛穴の気になる部分になじませます。

※なくなり次第終了となります。

※1 ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸

※2 水溶性コラーゲンクロスポリマー:皮膚コンディショニング成分

※3 加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル:皮膚コンディショニング成分

※4 皮膚コンディショニング成分

※5 ラウロイルリシン(皮膚コンディショニング成分)

