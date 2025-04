スープは旨味とコクの強い豚ガラ使用！メンヤ ニューオルド

銀の葡萄は、JR尼崎駅南口に位置する「メンヤ ニューオルド」を2025年5月12日(月)にリニューアルオープンします。

メンヤ ニューオルド

JR尼崎駅直結の便利な立地にあるラーメン店「メンヤ ニューオルド」は、2022年6月のオープン以来、多くのお客様に愛されてきました。

「後世に渡って愛される味の追求」という理念のもと営業を続けてきましたが、新たな挑戦への一歩として、お客様により満足いただけるお店づくりを目指しリニューアルオープンを決定しました。

リニューアル後の外観イメージ

◆新たな看板メニュー「中華そば」が登場!「メンヤ ニューオルド」リニューアル内容

尼崎の食文化に根ざした受け継がれる味と現代の感性が見事に調和した、メンヤ ニューオルドの看板メニュー「中華そば」が新たに誕生しました。

スープは旨味とコクの強い豚ガラと、肉本来の甘みを引き出す豚の腕肉をじっくりと時間をかけて炊き出すことで、見た目はクリアでありながら、深みのある芳醇な香りを実現。

これにまろやかでキレのある醤油ダレを合わせています。

自家製麺は驚異の40%超という多加水率を誇り、モチモチとした食感とランダムなちぢれが口の中で独特の存在感を放ちます。

じっくりと火入れされたチャーシューとともに、昔ながらの製法を守りつつも新しい要素を取り入れた、「初めてだけど、どこか懐かしい」という不思議な感覚を味わえる一杯です。

「物価高騰が続くこんな時代だからこそ、より低価格で提供したい」という想いから、780円(税込)という価格設定をしました。

地域に根ざした伝統の味を現代の技法と感性で昇華させた、これからのスタンダードとなる中華そばを楽しめます。

中華そば(税込780円)

その他にも、リニューアルに際して以下のサービスを提供予定です。

1. 黒ウーロン茶無料

こだわりの中華そばに合わせて、香り高い黒ウーロン茶をすべてのお客様に無料で楽しめます。

2. 中華そばとセットで1,000円!平日ランチのサービス定食

平日のランチタイムには、サービス定食として「ライス+からあげ1ケ+ナムル」のセットを220円(税込)で提供します。

中華そばとのセットで、1,000円(税込)で楽しめます。

平日ランチのサービス定食(税込220円)※お好きなラーメンとセットにできます

3. 学生応援!麺大盛り無料

学生の皆様には活力補給として、麺の大盛りを無料で承ります。

学生証の提示は不要で、スタッフまで口頭でお伝えください。

◆リニューアルメニュー一覧

★中華そば(税込780円)

クリアな見た目ながら深みのある豚ガラと腕肉のスープに、40%超多加水の自家製麺が織りなす「初めてだけど、どこか懐かしい」一杯。

中華そば(税込780円)

★ざる中華そば(税込900円)

豚の旨みが存分に感じられる深みのあるスープとツルもち食感の平打ち麺とスープの絡みが相性抜群。

ざる中華そば(税込900円)

★スタそば(税込950円)

旨みたっぷりのスープに、にんにく、しょうが、自家製辣油をあわせた一杯。

辛さレベルは、3段階まで調節可能。

スタそば(税込950円)

★大きいアジフライ定食(税込420円)

サクッと香ばしい黄金の衣に包まれた、ふっくらジューシーなアジフライ。

ライスがセットになっており、お好きなラーメンと一緒に定食で楽しめます。

大きいアジフライ定食(税込420円)※お好きなラーメンとセットにできます

★名物チャーシュー豚キムチ定食(税込450円)

食欲をそそる香ばしさをまとった、メンヤ ニューオルドの名物チャーシューを贅沢に使用。

シャキシャキ食感の本格キムチが絶妙に絡み合う。

温かいご飯との相性は抜群で、ビールのおつまみにも最適。

名物チャーシュー豚キムチ定食(税込450円)※お好きなラーメンとセットにできます

★安定の唐揚げ定食(税込420円)

外はカリッ、中はジューシー。

秘伝の特製醤油ダレにじっくり漬け込んだ味わいは、頬張れば思わず笑顔がこぼれる定番の美味しさ。

安定の唐揚げ定食(税込420円)※お好きなラーメンとセットにできます

・平日ランチのサービス定食 :220円(税込)

・麺の大盛り :150円(税込)※学生無料

・全マシ(チャーシュー、ネギ、メンマ):500円(税込)

・ライス :170円(税込)

・しらすごはん :320円(税込)

・味付玉子 :150円(税込)

・ねぎ :150円(税込)

・チャーシュー :300円(税込)

・ビール :600円(税込)

・ごぼうビール :800円(税込)

■店舗情報

店名 :メンヤ ニューオルド

所在地 :〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-1-60 1F

アクセス :JR「尼崎駅」直結

電話 :06-6401-5050

営業時間 :11:00〜Lo15:00

:18:00〜Lo22:30 ※ラストオーダーギリギリのご来店大歓迎

定休日 :不定休

客席 :カウンター 9席、テーブル 4人席×2 合計17席

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :なし

