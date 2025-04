オカベは、2025年5月11日(日)の母の日に向け、母の日におすすめのギフトを集めた特集ページをオープンしました。

オカベ「母の日におすすめのギフトを集めた特集ページ」

オカベは、2025年5月11日(日)の母の日に向け、母の日におすすめのギフトを集めた特集ページをオープン。

期間限定の母の日のしには「おかあさん いつもありがとう」の文字入りで、こだわりの半田そうめんとともにあなたの感謝のお気持ちを乗せてお届けします。

※5月6日(火)までの注文で、母の日当日5月11日(日)までにお届け可能となります。

■オカベの麺とは

オカベの麺は、徳島県半田に約300年続く伝統製法で作る、一般的な素麺よりは太く、うどんよりは細い手延べ麺です。

麺職人が“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながらできあがる麺は、最終的に1本に18もの麺の層ができあがります。

麺をしっかり熟成させながらこの工程を丁寧に行っているため、ソフトでありながらもコシが強く、ツルツルとのど越しの良い麺が特長です。

オカベの麺

■母の日のギフトに素麺がおすすめな理由

「オカベの麺」は賞味期限が製造日から1年半と長く保存が効くので、日持ちする贈り物として安心です。

また乾麺で常温保存ができるので、冷蔵庫内を圧迫する心配もございません。

さらに引出物としてもよく利用される素麺ですが、そこには「末永く幸せが続きますように」という願いが込められています。

「いつまでも幸せで、元気でいてね」そんな願いを込めて、いつもお世話になっているお母さまに「オカベの麺」を贈ってみてはいかがでしょうか。

■母の日におすすめのギフトセット

<半田手延めん「オカベの麺」 つゆセット18人前>

「オカベの麺」が6袋とつゆがセットになって化粧箱に入った商品です。

つゆが付いているので届いてすぐ食べられる手軽さが人気の理由。

【販売価格】3,800円(税込)

【内容量】

・オカベの麺(90g×3束)×6袋 18人前

・かけ用濃縮つゆ(20ml×4袋)

・つけ用ストレートつゆ(60ml×8袋)

半田手延めん「オカベの麺」 つゆセット18人前

<半田手延めん「オカベの麺」 30人前>

「オカベの麺」の2束入りが15袋セットになった化粧箱入りの商品です。

たくさん入っているので色々なアレンジで楽しめます。

【販売価格】4,500円(税込)

【内容量】 オカベの麺(90g×2束)×15袋 30人前

半田手延めん「オカベの麺」 30人前

<高級半田手延めん「華」 木箱15人前>

北海道産の上質な小麦粉と、高知県室戸産のミネラルたっぷりの塩を使った、少し長めの上品な麺です。

木箱入りで、特別な贈り物として喜ばれています。

【販売価格】3,510円(税込)

【内容量】 華(90g×3束)×5袋 15人前

高級半田手延めん「華」 木箱15人前

吉野川沿いに建つオカベ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 縁起物の“そうめん”で感謝を伝えよう!オカベ「母の日におすすめのギフトを集めた特集ページ」 appeared first on Dtimes.