低リスクで高い費用対効果を実現！マーケティングデザイン「クチコプレ×ミアム」

マーケティングデザインは、東急カードに、紹介キャンペーンクラウド「クチコプレ×ミアム」を提供。

マーケティングデザインは、東急カードに、紹介キャンペーンクラウド「クチコプレ×ミアム」を提供中です。

■導入の成果:1カ月の紹介件数が100件以上、1日あたり3件以上の紹介からの新規顧客獲得

紹介キャンペーンのあらゆる煩雑な業務をDXし、丸投げすることが可能となる「クチコプレミアム」の導入により、東急カード社は以下のような効果を得ることができました。

<1. 申込件数の大幅増加>

従来のキャンペーンでは3ヶ月間で100〜200件程度だった申込が、「クチコプレミアム」導入後は月間100件以上の安定的な新規申込を達成しました。

<2. 多様な紹介方法の実現>

LINE(40%)、メール(30%)、URLコピー(18%)、二次元コード(8%)など、顧客の利便性が大幅に向上しました。

特に、LINEを通じた紹介が高い割合を占めており、若年層へのリーチにも成功しています。

<3. 運用効率の改善>

従来は1キャンペーンあたり1〜2日かかっていたデータ処理や分析が、「クチコプレミアム」の導入により大幅に効率化されました。

これにより、マーケティング部門の業務負荷が軽減され、より戦略的な施策立案に時間を割くことが可能になりました。

<4. データ分析の容易さ>

リアルタイムでキャンペーンの効果を把握できるようになり、迅速な意思決定と戦略の修正が可能になりました。

これにより、キャンペーンの費用対効果を最大化することができています。

<5. 新たな顧客層の開拓>

従来は40〜50代の女性が中心だった会員層が、紹介キャンペーンを通じて若年層や男性にも広がりを見せています。

これは、東急カード社の長期的な顧客基盤の強化につながると期待されています。

■サービスの特徴

・クチコプレミアムについて

「クチコプレミアム」は、LINEやメール、二次元コードにより、既存顧客からのクチコミ・紹介を促進するクラウドサービスです。

Web広告費用が高騰し続ける中、紹介キャンペーンは成果報酬型のため低リスクで高い費用対効果を実現できます。

また、既存顧客との共同購買体験によりLTV(生涯顧客価値)の向上も期待できる循環型社会にあったマーケティングツールです。

これまでに400社以上が導入しています。

■料金

クチコプレミアム:月額24,000円〜80,000円(プランにより異なる)

