【信長の野望 天下への道】 4月22日 事前登録開始

グラビティゲームアライズとテンダゲームスは、Android/iOS用MMO歴史戦略シミュレーションゲーム「信長の野望 天下への道」の事前登録受付を本日4月22日より、App Store及びGoogle Play ストアにて開始した。

本作は、コーエーテクモゲームスが著作権及び知的財産権を保有する「信長の野望・天道」の正式ライセンスを受け、パブリッシャーをグラビティゲームアライズ、開発を「テンダゲームス」とKingnetで協力して進めているMMO歴史戦略シミュレーションゲーム。

事前登録の実施にあわせて、正式サービス開始時に豪華特典がもらえる「事前登録キャンペーン」を開催。正式サービス開始時に「前田利益スタンプ」が全ユーザーに配布される。キャンペーン特典は、事前登録者数が増えれば増えるほどグレードアップする。

※事前登録数はストア予約の他、公式X(旧Twitter)のフォロー数や、先日2月28日まで開催されていたβテストへの参加もカウントされます。

「信長の野望・天道」の正式ライセンスを受けて開発されており、ゲームシステムとして「争覇地域」と大名本拠地の「不可侵地域」2つの地域が存在する。「争覇地域」は勢力同士が戦うGVGエリアであり、大人数で競い合う「攻城戦」が醍醐味。「不可侵地域」では他勢力プレーヤーに攻撃されないため、初心者も安心して楽しめる。

プレーヤーは、各大名勢力の進行を予測しながら「付城」・「支城」を築城し、隣接する「城」・「関所」を「軍団」と協力しながら攻略。大名勢力に対する外交システムがゲーム進行の鍵を握る。「同盟締結」すれば自勢力を有利に進行させることが可能となり奥深い戦略要素が楽しめる。

事前登録キャンペーン

期間中の事前登録人数に応じて正式サービス時に獲得できる報酬がグレードアップする。ゲーム内通貨や武将が獲得できる「初陣記念募集券」、さらに15万人達成時にはSSR武将「前田利益」を全員に配布される。

【事前登録特典】

・全員プレゼント:前田利益スタンプ

・登録者数 1万人達成:「金(無償)」×400、「初陣記念募集券」×10、「銅銭」×30,000

・登録者数 3万人達成:「金(無償)」×400、「初陣記念募集券」×10、「銅銭」×40,000

・登録者数 5万人達成:「金(無償)」×400、「初陣記念募集券」×10、「銅銭」×50,000

・登録者数 10万人達成:「金(無償)」×400、「初陣記念募集券」×10、「銅銭」×60,000、SSR武将「長宗我部元親」

・登録者数 15万人達成:「金(無償)」×400、「初陣記念募集券」×10、「銅銭」×70,000、SSR武将「前田利益」

※全員プレゼントの「前田利益スタンプ」は、ゲーム内のチャットで使用することができます。

※15万人達成で全ての特典を獲得することができます。

