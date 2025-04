セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『フィニアスとファーブ』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『フィニアスとファーブ』 マスコット

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全5種(フィニアス、ファーブ、ドゥーフェンシュマーツ博士、ペリー、エージェントP)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

天才的な頭脳と創造力を持つ兄弟「フィニアス」と「ファーブ」が繰り広げる、ディズニーアニメ「フィニアスとファーブ」シリーズのグッズがセガプライズに登場します!

ハチャメチャな日々を楽しむ「フィニアス」「ファーブ」の兄弟ほか、ペットのカモノハシ「ペリー」や「ドゥーフェンシュマーツ博士」の姿も。

「ペリー」のもう一つの姿「エージェントP」のマスコットも展開される、全種類揃えたくなるディズニーグッズです☆

フィニアス

オレンジの髪とボーダーのシャツが特徴的な「フィニアス」

誰も思い付かないことを考え、夏休みを楽しく過ごすことに全力な「フィニアス」らしい、元気いっぱいの表情です!

ファーブ

元気な「フィニアス」とは対照的に、無口なタイプの「ファーブ」

落ち着いた雰囲気の表情と、緑の髪と襟付きの服がポイントです☆

ドゥーフェンシュマーツ博士

世界征服を企む「ドゥーフェンシュマーツ博士」のマスコット。

不敵に笑う表情と白衣姿が印象的です!

ペリー

「ペリー」は「フィニアス」と「ファーブ」が飼っているペットのカモノハシ。

ぼんやりした感じの愛嬌ある姿がチャーミングです。

エージェントP

優秀なスパイとして活躍する「エージェントP」は、ペットとして飼われている「ペリー」のもう一つの姿。

キリッとした表情で、つば付きの帽子をかぶっています☆

ディズニーアニメ「フィニアスとファーブ」シリーズのキャラクターが、マスコットになって登場。

セガプライズのディズニー『フィニアスとファーブ』 マスコットは、2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

