ビューティーワールドジャパン東京に登場！MORI-LIFT MIST SPRAY

ロクは、日本未上陸フェイシャルケアブランド『moritek』(USA)との総販売代理店契約を締結し、2025年5月よりmoritekブランドの卸販売をスタートします。

MORI-LIFT MIST SPRAY

内容量:30ml

価格 :22,000円(税込)

■moritek ブランド概要

2018年に誕生したフェイシャルエイジングケア研究 ブランド。

“目で見た真実だけが、深い確信となる”をテーマに、目に見える抗エイジングの 新しい体験価値への研究開発をおこなう。

最先端の可視的な抗エイジング新技術を結集し、国際的トップクラスの抗エイジング新成分を融合させた「MORI-LIFT」は世界中の支持を集め、フェイシャルマッスルケアのパイオニアとして注目を浴びています。

〈BRAND PHILOSOPHY〉

moritekの真髄となる理念は、シンプルさの中に豊かさがあり、豊かさがシンプルさを生むという考え方です。

もう一つの理念は、「環境への配慮」です。

moritek製品はすべてエコフレンドリーでサステナブルなもので設計されています。

moritek BRAND

■MORI-LIFT MIST SPRAYとは

moritekがスイスActiven研究所と共同で開発した革新的技術XEP-018を応用し開発されたリフトアップミストスプレー。

筋肉の緊張を抑制しながら、筋肉の緊張収縮を減少させ、肌のしわを滑らかにする技術を採用。

さらに筋肉の記憶を構築し、長期的なアンチエイジング効果を維持することが期待されるミストスプレーです。

MORI-LIFT

■商品説明

保湿、リフトアップ、ハリの回復、肌の調子を整える効果があるオールインワンのアンチエイジングミストです。

30秒で効果を発揮します。

MORI-LIFT2

■世界中のメディア・顧客より注目

海外の有名なメディアが、次々と報道。

セレブリティ、モデル、芸能人、美容家などから高い評価を受け、世界中に顧客から支持されています。

moritek MEDIA

moritek MEDIA2

■イベント概要

moritekの日本上陸を記念して、4月28日(月)〜4月30日(水)まで、東京ビッグサイトにて開催されます「第27回ビューティーワールドジャパン東京」に出展します。

出展イベントではmoritekの象徴アイテムである「MORI-LIFT」ミストの体験イベントとして、moritekプロダクトの使用感やテクスチャ・効果を実際にお試しいただける体験会となっています。

なおイベント期間中は上陸記念キャンペーンとして、MORI-LIFTミストスプレーの他、MORI-LIFT コラーゲンマスクなどスペシャルプライスにて会場で購入することもできるイベントとなっています。

<第27回ビューティーワールドジャパン東京>

【開催日程】4月28日(月)〜4月30日(水) 3日間

【会場】東京ビッグサイト東1-8ホール

【Booth.NO】E3-D048

【時間】10:00〜18:00(最終日10:00〜16:30)

【アクセス】・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

