wiwiwは、企業・団体のDEI推進において重要な「アンコンシャス・バイアス」について学ぶeラーニング「<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス」2講座を、2025年4月30日から提供開始します。

wiwiw「ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス」 2講座

wiwiwは、企業・団体のDEI推進において重要な「アンコンシャス・バイアス」について学ぶeラーニング「<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス」2講座を、2025年4月30日から提供開始。

ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス(イノベーション編)

■特長

○アンコンシャス・バイアスの意味から、ケーススタディ、対処方法のポイント、自身へのバイアスの影響を掘り下げるセルフチェックまで、30分でコンパクトに学べる

○職場のよくあるケース(悪い例/良い例)をイラストアニメーション形式で視聴する構成により、興味関心をもって学ぶことができる

○職場によくあるアンコンシャス・バイアスの事例を学ぶことで、自社と照らし合わせながら職場環境の改善につなげることができる

○セルフチェックを通じて、自身がもつアンコンシャス・バイアスの影響や背景について理解を深め、バイアスに適切に対処できるようになる

○講義にキャラクター間の会話形式を採用したことで、専門的な内容も学びやすい

○「判断とパフォーマンス編」「イノベーション編」などテーマごとに分かれており、企業の課題に沿って活用できる

○アンコンシャス・バイアスに関する全社的な継続学習に最適

○ダイバーシティ&働き方改革シリーズの他講座には「実践!ダイバーシティ(基礎編)」「職場で取り組む!心理的安全性」などがあり、継続的なダイバーシティ推進策を立てやすい

■講座概要(目次)

<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス(判断とパフォーマンス編)

・はじめに

・【ケース】判断とパフォーマンスに影響するアンコンシャス・バイアス

・【レッスン】アンコンシャス・バイアスの影響と、向き合うポイント

・【ワーク】自分自身のバイアスと向き合う

・確認テスト

・受講後セルフチェック

※標準学習時間:30分

※紹介するバイアス:ステレオタイプ、確証バイアス、内集団バイアス、権威バイアス、ステレオタイプ脅威、インポスター症候群

【ケーススタディ】判断とパフォーマンスに影響するアンコンシャス・バイアス

<ダイバーシティ&働き方改革シリーズ>ケースで学ぶ!職場のアンコンシャス・バイアス(イノベーション編)

・はじめに

・【ケース】イノベーションに影響するアンコンシャス・バイアス

・【レッスン】アンコンシャス・バイアスの影響と、向き合うポイント

・【ワーク】自分自身のバイアスと向き合う

・確認テスト

・受講後セルフチェック

※標準学習時間:30分

※紹介するバイアス:サンクコスト効果、コミットメントのエスカレーション、現状維持バイアス、アインシュテルング効果、自己中心性バイアス、集団同調性バイアス

【ケーススタディ】イノベーションに影響するアンコンシャス・バイアス

<価格(税別)>

eラーニング:各4,500円(税抜き)/1ID・1講座

※ボリュームディスカウントあり

動画データ:別途ご相談

※各種LMSへの実装などご相談に応じます

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 職場の事例からアンコンシャス・バイアスの影響を学ぶ!wiwiw「職場のアンコンシャス・バイアス」 2講座 appeared first on Dtimes.