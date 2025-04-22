タスティエーラ

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　ＪＲＡは４月２２日、香港チャンピオンズデー（４月２７日、シャティン競馬場）の３競走に出走する日本馬８頭の現地での調教状況を発表した。コースでの調教はすべてオールウェザーコース（１周１５５５メートル）で行われた。各馬の調教メニューは以下の通り。

　◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）

タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）

ハッキング１周→パドックスクーリング

プログノーシス（牡７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）

キャンター１周→ゲート練習

リバティアイランド（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）

キャンター１周半

　◆チャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）

ガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）

キャンター１周半→パドックスクーリング

　◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）

エイシンフェンサー（牝５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインイードル）

キャンター１周半→パドックスクーリング

サトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）

ハッキング１周→パドックスクーリング

ダノンマッキンリー（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）

キャンター１周半

ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）

キャンター１周→パドックスクーリング