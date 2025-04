セガ ラッキーくじオンラインから「呪術廻戦」をテーマにした「呪術廻戦−懐玉・玉折−」が登場!

「五条悟」や「夏油傑」たちのキャラネーム入りリングやアクセサリースタンドなどが当たります。

セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦−懐玉・玉折−」

価格:1回800円(税込)+送料500円(税込)

※初回購入時のみ送料がかかります

くじ販売期間:2025年4月22日(火)11:00〜2025年5月17日(土)23:59

販売URL:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/Jujutsu2

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。

当選した賞品は、後日自宅へ届きます。

今回登場するのは、セガ限定のデフォルメデザインの賞品が当たる「呪術廻戦−懐玉・玉折−」のオンラインくじです。

キャラネーム入りリングやアクセサリースタンドなどの賞品がラインナップされています!

A賞:アクセサリースタンド

A賞「アクセサリースタンド」は、教室イラストデザイン。

「五条悟」「家入硝子」「夏油傑」デザインと、「灰原雄」「七海建人」デザインの2種類がラインナップされています。

B賞:リングネックレス

B賞は、キャラネームがデザインされた「リングネックレス」

キャラクターそれぞれをイメージしたストーン入りでおしゃれです。

また、B賞「リングネックレス」は、A賞「アクセサリースタンド」と組み合わせることも可能。

キャラクターがリングの王冠を被ったように飾ることができます!

C賞:おすわりぬいぐるみ

制服すがたのデフォルメデザインがかわいい、C賞「おすわりぬいぐるみ」!

「五条悟」「夏油傑」「家入硝子」「七海建人」「灰原雄」の全5種類が展開されています。

D賞:ぬいぐるみマスコット

D賞「ぬいぐるみマスコット」も制服姿のデフォルメキャラクターデザイン!

5人の2種類の服装や表情が楽しめます。

E賞:ミニポーチ

E賞「ミニポーチ」は、全10種類がラインナップ。

お顔のアップと全身アートそれぞれ5種が展開されています。

F賞:アクリルヘアゴム

大好きなキャラクターでヘアアレンジが楽しめる、F賞の「アクリルヘアゴム」

何個でも集めたくなるグッズです。

G賞:ステッカーセット

集めて楽しいG賞「「ステッカーセット」

キャラクターの魅力溢れるイラストが堪能できます。

H賞:オーロラステッカー

かわいらしいデフォルメキャラクターを描いた、H賞の「オーロラステッカー」

スマホやタブレット、PCなどのデコレーションにも使えます!

高専時代の「五条悟」や「夏油傑」に思わずキュンっとする賞品が当たる、オンラインキャラクターくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦−懐玉・玉折−」は、2025年4月22日(火)11:00から2025年5月17日(土)23:59までの販売です。

※実際の賞品とは異なる場合があります

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

