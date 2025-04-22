¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡É×¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤Ï¡Ö¹ñÌ±Åª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡É×¤Î¿²»Ñ¤Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬22Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê52¡Ë¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤³¤í¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§13Ç¯ÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Î¿÷·Á¤¢¤¤³¡¦Å·Ìî¹ÀÀ®É×ºÊ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Å·Ìî¤ÎºÊ¤Ø¤Î¶¯¤¹¤®¤ë°¦¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ¤¬»×¤¦É×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÎÏÃÂê¤ÇÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦¹ñÌ±Åª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö°ìÈÖ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä«¡¢»ä¤¬Àè¤Ëµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡¢²£¤ÎÉ×¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¸ÆµÛÊä½õ´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¿²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢CPAP¡Ê¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥×¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥è¥À¥ì¤Ð¡¼¤Ã¤Æ¿â¤é¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¡È°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£