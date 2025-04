【サン・ジョルディの日キャンペーン】 4月23日

講談社は4月23日より、「アフタヌーン」の一部作品の最新話を除く全話を、同社のマンガアプリ「コミックDAYS」で24時間全話無料公開する。

これは4月19日より開催している「サン・ジョルディの日キャンペーン」の一環。「サン・ジョルディの日」はスペイン・カタルーニャ地方の記念日で、本とバラを贈る日として知られている。ユネスコによって「世界 本の日」にも定められており、昔から本に関するキャンペーンなどが行なわれている。

対象となるのは「蟲師」、「宝石の国」、「地獄堂霊界通信」、「プ~ねこ」など23作品。タイトルの詳細は特設ページを確認してほしい。

□「サン・ジョルディの日キャンペーン」のページ

新宿駅では第1話の試し読みができるピールオフ広告も

講談社ではほかに、4月21日から27日まで、新宿駅で全長約12mのピールオフ広告を展開している。広告にはアフタヌーンの人気6作品の1話が読める試し読み小冊子が貼られており、それぞれの表紙には「○○さんに贈る本」とランダムに200種類の苗字が記載されている。自分の苗字を見つけたら、講談社からプレゼントとしてぜひ読んでみてほしい。

会場:新宿駅(東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード)内

開催期間:4月21日~4月27日

