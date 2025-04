リードチェンジ18回の熱戦…クリッパーズがレナードの活躍でナゲッツに勝利

4月22日(現地時間21日)にボール・アリーナで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、5位のロサンゼルス・クリッパーズが4位のデンバー・ナゲッツと対戦した。

オーバータイムの末に第1戦を落としたクリッパーズは、1点ビハインドで迎えた第1クォーター残り3分31秒からニコラ・ヨキッチ、ラッセル・ウェストブルック、ペイトン・ワトソンに連続得点を献上。イビツァ・ズバッツとジェームズ・ハーデンが得点を挙げたものの、25-31と6点ビハインドで最初の12分間を終えた。

第2クォーター開始からズバッツ、カワイ・レナード、デリック・ジョーンズJr.の得点で追いつくと、その後はリードチェンジを繰り返す熱戦。後半に入っても2ケタ点差に広がらず、接戦が繰り広げられた。

同点で迎えた試合終了残り1分30秒にノーマン・パウエルが3ポイントを沈めた。1点差に詰め寄られた同54秒にレナードがシュートを決めると、直後にヨキッチからスティール。最終スコア105-102で勝利を収め、同点12回、リードチェンジ18回の激戦を制した。

クリッパーズはレナードがフィールドゴール成功率78.9パーセント、フリースロー成功率100パーセントと高確率なシュートを披露し、39得点3リバウンド5アシスト1ブロック2スティールと攻守に躍動。ハーデンが18得点7アシスト2ブロック、ズバッツが16得点12リバウンド、パウエルが13得点を挙げた。

なお、次戦からインテュイット・ドームに舞台を移し、25日(同24日)に第3戦が行われる。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 102-105 ロサンゼルス・クリッパーズ



DEN|31|21|24|26|=102



LAC|25|30|23|27|=105

KAWHI LEONARD WAS EVERYWHERE IN THE FINAL MINUTE!!

Game-icing bucket 🧊

Elite defense in multiple places 🔒

CLIPPERS WIN TO EVEN THE SERIES 1-1 🔥 pic.twitter.com/QXPSQx159x

- NBA (@NBA) April 22, 2025