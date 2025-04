BIGサイズクッションで登場！エスケイジャパン「HARIBO」クレーンゲーム専用景品

エスケイジャパンは、ドイツ発祥のヨーロッパNo.1大人気グミキャンディ「HARIBO」(※1)のクレーンゲーム専用景品を発売します。

エスケイジャパン「HARIBO」クレーンゲーム専用景品

この商品は2025年4月26日(土)から全国のラウンドワン限定で順次展開します。

「ゴールドベア」ぬいぐるみ

「HARIBO」の特徴でもあるカラフルなパッケージは、クレーンゲーム専用景品ならではのBIGサイズクッションで登場!

さらにお馴染みの黄色いクマのキャラクター「ゴールドベア」も人気の“ぬいぐるみ”や、小物やグミキャンディも入れられる“ショルダーバッグ”で登場です。

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

※店舗導入は2025年4月26日(土)となります。

導入時期は店舗によって異なります。

HARIBO ぬいぐるみ(全3種)

HARIBO ぬいぐるみショルダーバッグ(全1種)

HARIBO トートバッグ(全1種)

HARIBO パッケージデザインクッション(全1種)

HARIBO(TM)&(C)2025 HARIBO Group. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

