¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×»²²Ã¤ÎÎëÌÚÎ¿¡¢JO1½éÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é´ÑÍ÷ ¡ÈÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡ÉÇò´äÎÜÉ±¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤è¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/22¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÎ¿¤¬4·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JO1¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥·¥ç¥Ã¥È
https://twitter.com/modelpress/status/1914319816191807500
ÎëÌÚ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¼«¿È¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªÂÔ¤¿¤»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤è Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ø¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
4·î20Æü¡¦21Æü¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤¬½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖJO1DER SHOW 2025 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç IN TOKYO DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£²áµî¤ËÎëÌÚ¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Çò´äÎÜÉ±¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¼«¿È¤ÎÍ§¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤ÏÀè¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼¡¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ§¾ð¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀäÂÐ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤È¤¦¤Í¡×¡Ö¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¡Ù¤òÊ¹¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤âÂ³¡¹ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JO1¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ÎëÌÚÎ¿¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡×¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
https://twitter.com/modelpress/status/1914319816191807500
ÎëÌÚ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¼«¿È¤Î¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªÂÔ¤¿¤»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤è Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ø¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢¡ÎëÌÚÎ¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×
ÎëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ§¾ð¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀäÂÐ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤È¤¦¤Í¡×¡Ö¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¡Ù¤òÊ¹¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤âÂ³¡¹ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û