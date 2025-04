京都の伝統文化が息づく環境に調和した宿泊体験！レアル「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」

レアルは、2024年3月にオープンし、世界的なデザイン賞を3つ受賞(※)した最高級町家「hitotoseシリーズ」の1号店Rinn KyotoMiyagawasuji hitotose -Aki-(以下、hitotose -Aki-)に続き、2号店となる「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」を2025年11月に開業します。

レアル「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」

所在地 :京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-1

アクセス:京阪本線「清水五条」5番出口から徒歩約2分

総定員数:6名

(施設名/開業時期は変更される場合があります)。

●京都五花街・宮川町に誕生する新たな最高級町家

「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」は、1号店と同じく京都五花街のひとつである宮川町に位置し、最寄りの京阪本線「清水五条」から徒歩約2分という利便性の高い立地に誕生します。

主要観光地である清水寺や花見小路など、京都の情緒溢れるエリアにも近接し、京都の伝統文化が息づく環境に調和した宿泊体験を提供します。

1階SPA

1階ヒーリングスペースと坪庭

―最高級町家hitotose(ひととせ)シリーズとは―

「hitotose」とは、一年を通じて移ろう四季を意味する言葉です。

1号店「鈴 京都宮川筋hitotose 穐-Aki-」の「穐」は「秋」を表し、芸妓や舞妓の技芸の練習や発表の場である歌舞練場が徒歩30秒と近いことから、舞台用語の「千穐楽」より「穐」を頂戴しています。

今回の2号店「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」は、夏の趣を感じられる宿泊施設としてデザインされています。

「hitotoseシリーズ」では、日本の伝統文化や受け継がれてきた技術を、現代的な感性で美しく表現した空間作りを目指しています。

1号店「hitotose -Aki-」では、日本古来の美意識「陰翳礼讃」をテーマに、宮川町の風情を室内に取り込むようなデザインを施し、ドイツやスイスの世界的なデザイン賞を受賞するなど高い評価を得ています。

※受賞歴について:Red Dot Design Award2024 デザインコンセプト部門において、ベスト・オブ・ザ・ベスト賞を受賞/「BLT Built Design Awards 2024」において「Winner in Interior Design」を受賞/「LIVホスピタリティ・デザイン・アワード」インテリアデザイン ゲストハウス賞を受賞。

●Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-

「Rinn KyotoMiyagawacho hitotose -Natsu-」では、「葦戸」や「蚊帳」など、日本の夏を象徴するデザインを随所に取り入れます。

総合建築デザインは株式会社ODO(東京都港区、代表:折原 美紀氏)が担当。

さらに、国内外で活躍する和紙職人・アーティストのハタノワタル氏や、光の現象をテーマにしたアーティストSAI氏がディレクションに協力します。

蚊帳をイメージした寝室

今回の2号店は元料亭の3階建て木造建築をリノベーションします。

1階フロアはすべてをSPAエリアとして贅沢に設え、ゆったりとした湯船に加え、サウナ、水風呂、ヒーリングスペースを備えた癒しの空間を構成。

喧騒を離れ、心と身体を解き放つ至福のひとときを過ごせます。

ヒーリングスペースでは、夏の情景を想起させる葦戸や、光の反射を巧みに取り入れた坪庭アート、素材の切り替えによる繊細なコントラストを配することで、静謐で幻想的な雰囲気を演出。

五感を通じて心身を解きほぐす、非日常のひとときへと誘います。

1階SPAフロア

2階には、波打つ天井やヘッドボード照明によって光の波を表現した寝室と、左官の技術を用いて壁を仕上げた寝室の2つのベッドルームを備えています。

3階には蚊帳をイメージした寝室を計画しており、「hitotose」シリーズのテーマである四季や日本文化を各部屋に反映しました。

さらに、3階には宿泊者全員でくつろげるリビングスペースも用意しました。

キッチンスペースを設け、宿泊者全員がゆったりと食事や団欒を楽しめます。

3階リビングルーム

壁面を左官技術で仕上げた寝室

「hitotose -Aki-」 和紙を利用した壁紙

