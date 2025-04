3種類のビタミンC誘導体配合！ハーバー研究所『ピュアホワイトマスク』

ハーバー研究所は、3種類のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤)※1を配合したシート状全顔美容液『ピュアホワイトマスク』を、2025年7月1日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売。

ハーバー研究所『ピュアホワイトマスク』

容量・価格:5包セット 2,970円(税込)

ハーバー研究所は、3種類のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤)※1を配合したシート状全顔美容液『ピュアホワイトマスク』を、2025年7月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

『ピュアホワイトマスク』は、1枚に23mLの美容液を含ませたシート状全顔美容液マスク。夏の紫外線や乾燥によるダメージにアプローチします。

安定型、速攻型、浸透型3種類のビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤)をブレンドしたトリプルVCカクテル※1配合。さらにレッドキウイエキス※2やワイルドタイムエキス※3、テンニンカ果実エキス※4、グリチルリチン酸※5、ビタミンP※6がしっかりとうるおいを与えて保湿。厚みのあるストレッチタイプのシートがピタッと密着して集中ケアすることで、みずみずしさをキープ。夏のダメージ肌をうるおし、透明感を引き出します。

『ピュアホワイトマスク』 2,970円(税込) シートマスク

<商品特長>

◎3種のビタミンC誘導体をブレンドしたトリプルVCカクテル※1を配合。

アスコルビルグルコシド…じわじわとゆっくり浸透する安定型ビタミンC

VCエチル…すぐに浸透する速攻型ビタミンC

アプレシエ…すばやく、角質層まで浸透する浸透型ビタミンC

◎レッドキウイエキス※2、ワイルドタイムエキス※3、テンニンカ果実エキス※4など、1枚にたっぷり23mLの美容液を含んだシート状マスク。乾燥や夏の紫外線によるダメージをケア。

◎厚みのあるストレッチタイプのシートが顔全体を包み込むように密着し、美容液成分をじっくりしっかりお肌に届けます。

<使用方法>

クレンジングまたは洗顔後、目の位置に合わせて顔全体にのせ、額、頬、鼻の両側などを手でおさえ、空気が入らないように顔全体にフィットさせます。10〜15分そのまま置いてマスクをはずし、顔に残った美容液を手のひらでなじませます。

※袋からマスクを取り出す際、液がこぼれることがありますのでご注意ください。

※なくなり次第終了となります。

※1 アスコルビルグルコシド、3-O-エチルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na

※2 キウイエキス

※2〜6 保湿成分

※5 グリチルリチン酸2K

※6 グルコシルヘスペリジン

