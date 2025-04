シンプルでスッキリまろやか！ラーメンショップ◯Q(マルキュー)鶴見店

横浜市鶴見区のJR鶴見駅東口エリアに、『ラーメンショップ◯Q(マルキュー)鶴見店』を2025年4月26日(土)にオープンします。

『ラーメンショップ◯Q(マルキュー)鶴見店

所在地 : 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-18-2 徳永ビル105

オープン日: 2025年4月26日(土)

営業時間 : (月〜金)11:00〜23:00/(金・土・祝前日)11:00〜24:00

(日曜・祝日)11:00〜22:00

定休日 : 年中無休

■ラーメンショップ◯Q(マルキュー)とは?

味の決め手は、コラーゲンたっぷりな鶏モミジ!鶏モミジをベースに豚骨や豚背脂を加え半乳化に炊き上げたスープを、特製の熟成醤油ダレで仕上げました。

シンプルでスッキリまろやかなのに何故か後を引く…そんな普段使いでリピートしたくなる一杯です。。

また複数の味噌と唐辛子を合わせて熟成させた『辛味噌』味は、◯Qだけのオリジナル!『辛味噌ネギチャーシュー麺』はぜひお召し上がりいただきたい一品です。

2024年11月開店の「浜川崎店」を皮切りに、2025年2月開店「練馬店」、3月開店「金沢八景店」に続く、4店舗目の『鶴見店』。

ネギチャーシュー麺

辛味噌ネギチャーシュー麺

