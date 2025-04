建築家・長坂常登壇！リビングデザインセンターOZONE「地域活性にみる“建築家に求められること”」セミナー

西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、建築家の長坂常氏による無料セミナーを2025年5月16日(金)、CLUB OZONEプロフェッショナル会員限定で開催します。

リビングデザインセンターOZONE「地域活性にみる“建築家に求められること”」セミナー

開催日時:2025年5月16日(金)17:30〜19:00

会場 :リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム

定員 :60名

参加費 :無料(CLUB OZONE プロフェッショナル会員限定)

申込方法:事前申込制(先着順)

申込締切:2025年5月13日(火)18:30

ウェブサイトよりお申込み

西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、建築家の長坂常氏による無料セミナーを2025年5月16日(金)、CLUB OZONEプロフェッショナル会員限定で開催。

サードウェーブコーヒーの火付け役にもなった「ブルーボトルコーヒー」(清澄白河、豊洲ほか)などの店舗から住宅、ホテルまで、国内外で幅広く設計活動を行う長坂。

「地域や地方の開発において、建築家に求められることは何か?」を追究し、地域との「縁」を大切にする建築やデザインを手掛けています。

このセミナーでは、地域とのコミュニケーション術から、地域文化を設計に活かす手法、異業種とのコラボレーションなど、長坂氏の仕事術について、近年の作品事例を交えてお話いただきます。

地方創生・地域活性と建築に関わる最新事情を学べる貴重な機会であり、セミナー終了後には、長坂氏を囲んでの交流会も開催します。

Teshima Factory(香川県・豊島、2025年) 写真提供:スキーマ建築計画

●プログラム

セミナー:17:30〜19:00(90分)

交流会 :19:15〜20:00(45分・任意)

※交流会のみの参加はできません。

●講師プロフィール

長坂 常(スキーマ建築計画代表/建築家)

1998年東京藝術大学卒業後にスタジオを立ち上げ、家具から建築、そして町づくりまでスケールも様々、そしてジャンルも幅広く、住宅からカフェ、ショップ、ホテル、銭湯などを手掛ける。

日常にあるもの、既存の環境のなかから新しい視点や価値観を見出し「引き算」「誤用」「知の更新」「見えない開発」「半建築」など独特な考え方を提示し、独自の建築家像を打ち立てる。

<代表作>

Sayama Flat / 奥沢の家 / FLAT TABLE / ColoRing / LLOVE / Aesop /BLUE BOTTLE COFFEE / 桑原商店 / DESCENTE BLANC / HAY / 武蔵野美術大学 16 号館 / DOKUBO + EL AMIGO など

長坂常氏(Photo:Yuriko Takagi)

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分、

都営新宿線・京王新線「新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

