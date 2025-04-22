【私有貨車 タキ29300形（前期型・古河機械金属タイプ）】 4月18日 発売 価格：1,980円

トミーテックは、鉄道模型「TOMIX」シリーズの新製品「私有貨車 タキ29300形（前期型・古河機械金属タイプ）」を4月18日に発売した。価格は1,980円。製品化には古河機械金属が協力し、監修を行なっている。

本商品は濃硫酸専用タンク車の模型。タンク上部のハッチ周辺形状やタンク体側面の社紋などを再現しており、「タキ29300形」の新たなバリエーションとして追加された。

「タキ29300形」は、1976年より製造された濃硫酸専用タンク車で、今回、模型製品化された古河機械金属（旧古河鉱業）が所有した車両は、当時、主に国鉄足尾線足尾駅を拠点に活躍した。1987年に足尾線の貨物輸送が廃止された後は一時千葉方面で使用され、その後1990年代半ばより小坂鉄道小坂駅を拠点に使用されたが、2008年の同鉄道廃止により引退した。現在では、「タキ 29312」が足尾駅にて動態保存されており、毎年春と秋の一般公開にて機関車にけん引されて展示走行が行なわれている。

私有貨車 タキ29300形（前期型・古河機械金属タイプ）

品番：8761

JANコード：4543736087618

価 格：1,980円

発売日：4月18日

発 売：模型専門店、一部の家電量販店、Amazon など

対象年齢：15歳～

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