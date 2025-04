nana’s green teaに「あぐー豚ともち麦のサラダボール〜手作り醤油麹ドレッシング〜」と「あぐー豚のサラダうどん〜手作り醤油麹ダレかけ〜」が期間限定で登場!

沖縄県産ブランド豚「あぐー豚」をさっぱりとサラダで楽しむ、初夏にぴったりのメニューです☆

nana’s green tea「あぐー豚ともち麦のサラダボール〜手作り醤油麹ドレッシング〜/あぐー豚のサラダうどん〜手作り醤油麹ダレかけ〜」

販売期間:2025年5月1日(木)〜

取扱店舗:nana’s green tea店舗

※nana’s green teaでは店舗により提供する商品が異なります

※ 一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります。詳しくは各店舗へ問合せください

抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」

今回、初夏のお食事メニューとして、沖縄県産ブランド豚「あぐー豚」をさっぱりとサラダで楽しむメニューが登場。

「あぐー豚ともち麦のサラダボール〜手作り醤油麹ドレッシング〜」と「あぐー豚のサラダうどん〜手作り醤油麹ダレかけ〜」が、期間限定で発売されます☆

あぐー豚ともち麦のサラダボール〜手作り醤油麹ドレッシング〜

価格:1,400円(税込)

追加可能メニュー:「しらすご飯」「とろろご飯」 各400円(税込)

「しっかりサラダを楽しんでもらいたい」という想いから生まれた、nana’s green teaで初提供となるサラダボール。

柔らかな肉質と甘みのある脂身が特徴の沖縄県産のブランド豚「あぐー豚」が主役です。

シャキシャキの野菜に、プチっとした食感がアクセントのもち麦を合わせた、満足感たっぷりの1品となっています。

また、ドレッシングは醤油麹を使った「自家製ドレッシング」

発酵食品である醤油麹が、サラダの味わいに深みと旨味をもたらします。

さらに、”もう少しボリュームが欲しいな…”というときには、手作り醤油麹ドレッシングと相性抜群のミニご飯「とろろご飯」と「しらすご飯」の2種もラインナップ。

利用シーンに合わせて好みのメニューが選択できるのも嬉しいポイントです。

あぐー豚のサラダうどん〜手作り醤油麹ダレかけ〜

価格:1,400円(税込)

日ごとに気温が高くなってくるこの季節に食べたくなる、さっぱりとしたサラダうどん。

柔らかな肉質と甘みのある脂身が特徴の「あぐー豚」を主役に、つるつる食感のうどんとシャキシャキの野菜を合わせた、食べごたえたっぷりの1品に仕上げられています。

うどんつゆは、nana’s green teaこだわり「店内仕込みの出汁」と、醤油麹を使用した「自家製ドレッシング」を合わせています。

「あぐー豚」について

臭みが少なく甘みがあるのが特徴の、沖縄県産あぐー豚。

シンプルに茹でて食べると、今回のようなサラダスタイルと相性がとても良いです。

また、あぐー豚の味わいがより楽しめるよう、部位は2種類使用されています。

脂身が少なくさっぱりとした味わいの「もも」は、赤身が多く、ヘルシーでありながら、しっとりとした柔らかさとコクのある旨味が特徴。

赤身と脂のバランスが絶妙で、しっかりとした旨みのある「腕」は、弾力のある食感が特徴です。

それぞれの味わいを一皿で味わえます。

「手作り醤油麹ドレッシング」について

醤油麹は、醤油と米麹を混ぜて発酵させたもの。

麹菌の発酵の働きで甘みと旨みがあるのが特徴です。

醤油ベースの味付けですが、麹の甘みでまろやかな仕上がりになっており、最後のひと口まで楽しめます。

初夏にぴったりの、さっぱりといただけるサラダボウル&サラダうどん!

「あぐー豚ともち麦のサラダボール〜手作り醤油麹ドレッシング〜」と「あぐー豚のサラダうどん〜手作り醤油麹ダレかけ〜」は、nana’s green teaににて、2025年5月1日(木)より期間限定で登場です。

※なくなり次第終了

※ドリンクセット・ランチセット対象メニューです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 沖縄県産ブランド豚“あぐー豚”をサラダで楽しむ2品!nana's green tea「2025初夏限定ランチメニュー」 appeared first on Dtimes.