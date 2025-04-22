女の子の“好き”をカタチに！ZooLand「ゆめかわ日和。」
ZooLandにて、2025年4月17日(木)からガールズ水着の新ブランド「ゆめかわ日和。」の販売を開始しました。
ZooLand「ゆめかわ日和。」
ZooLandにて、2025年4月17日(木)からガールズ水着の新ブランド「ゆめかわ日和。」の販売を開始。
ゆめかわ日和。
の着用写真
＜商品ラインナップ＞
■ゆめかわ日和。
ワンピース水着【税込価格：3,300円】
デザイン： ドルフィン柄／タートル柄
製品仕様： UPF50＋、胸元＆股下裏地付き、ストレッチ素材
サイズ ： 100〜130cm
ゆめかわ日和。
ワンピース水着(1)
ゆめかわ日和。
ワンピース水着(2)
■ゆめかわ日和。
セパレート水着【税込価格：3,850円】
デザイン： グラデーション／チェック柄
製品仕様： UPF50＋、胸元＆股下裏地付き、ストレッチ素材
サイズ ： 100〜130cm
ゆめかわ日和。
セパレート水着(1)
ゆめかわ日和。
セパレート水着(2)
■ゆめかわ日和。
ラッシュガード【税込価格：3,300円】
デザイン： グラデーション／チェック柄
製品仕様： UPF50＋、フルジップ、ファスナーガード、フラットステッチ、
ストレッチ素材
サイズ ： 100〜130cm
ゆめかわ日和。
ラッシュガード
■ゆめかわ日和。
プールバッグ【税込価格：1,980円】
デザイン： シェル柄、丸型
製品仕様： PVC素材、スナップボタン、パイピング仕様
サイズ ： タテ32cm×ヨコ32cm×マチ10cm
ゆめかわ日和。
プールバッグ
■ゆめかわ日和。
サンダル【税込価格：1,738円】
デザイン： ラメ入りラベンダー
製品仕様： オールラバー仕様、マジックテープ仕様
サイズ ： 17〜20cm
ゆめかわ日和。
サンダル
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