女の子の“好き”をカタチに！ZooLand「ゆめかわ日和。」

ZooLand「ゆめかわ日和。」

ZooLandにて、2025年4月17日(木)からガールズ水着の新ブランド「ゆめかわ日和。」の販売を開始。

ゆめかわ日和。

の着用写真

<商品ラインナップ>

■ゆめかわ日和。

ワンピース水着【税込価格:3,300円】

デザイン: ドルフィン柄/タートル柄

製品仕様: UPF50+、胸元&股下裏地付き、ストレッチ素材

サイズ : 100〜130cm

ゆめかわ日和。

ワンピース水着(1)

ゆめかわ日和。

ワンピース水着(2)

■ゆめかわ日和。

セパレート水着【税込価格:3,850円】

デザイン: グラデーション/チェック柄

製品仕様: UPF50+、胸元&股下裏地付き、ストレッチ素材

サイズ : 100〜130cm

ゆめかわ日和。

セパレート水着(1)

ゆめかわ日和。

セパレート水着(2)

■ゆめかわ日和。

ラッシュガード【税込価格:3,300円】

デザイン: グラデーション/チェック柄

製品仕様: UPF50+、フルジップ、ファスナーガード、フラットステッチ、

ストレッチ素材

サイズ : 100〜130cm

ゆめかわ日和。

ラッシュガード

■ゆめかわ日和。

プールバッグ【税込価格:1,980円】

デザイン: シェル柄、丸型

製品仕様: PVC素材、スナップボタン、パイピング仕様

サイズ : タテ32cm×ヨコ32cm×マチ10cm

ゆめかわ日和。

プールバッグ

■ゆめかわ日和。

サンダル【税込価格:1,738円】

デザイン: ラメ入りラベンダー

製品仕様: オールラバー仕様、マジックテープ仕様

サイズ : 17〜20cm

ゆめかわ日和。

サンダル

