女の子の“好き”をカタチに！ZooLand「ゆめかわ日和。」

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ZooLandにて、2025年4月17日(木)からガールズ水着の新ブランド「ゆめかわ日和。」の販売を開始しました。

 

ZooLand「ゆめかわ日和。」

 

ZooLandにて、2025年4月17日(木)からガールズ水着の新ブランド「ゆめかわ日和。」の販売を開始。

 

ゆめかわ日和。

の着用写真

＜商品ラインナップ＞

■ゆめかわ日和。

ワンピース水着【税込価格：3,300円】

デザイン： ドルフィン柄／タートル柄

製品仕様： UPF50＋、胸元＆股下裏地付き、ストレッチ素材

サイズ　： 100〜130cm

 

ゆめかわ日和。

ワンピース水着(1)

ゆめかわ日和。

ワンピース水着(2)

■ゆめかわ日和。

セパレート水着【税込価格：3,850円】

デザイン： グラデーション／チェック柄

製品仕様： UPF50＋、胸元＆股下裏地付き、ストレッチ素材

サイズ　： 100〜130cm

 

ゆめかわ日和。

セパレート水着(1)

ゆめかわ日和。

セパレート水着(2)

■ゆめかわ日和。

ラッシュガード【税込価格：3,300円】

デザイン： グラデーション／チェック柄

製品仕様： UPF50＋、フルジップ、ファスナーガード、フラットステッチ、

ストレッチ素材

サイズ　： 100〜130cm

ゆめかわ日和。

ラッシュガード

■ゆめかわ日和。

プールバッグ【税込価格：1,980円】

デザイン： シェル柄、丸型

製品仕様： PVC素材、スナップボタン、パイピング仕様

サイズ　： タテ32cm×ヨコ32cm×マチ10cm

ゆめかわ日和。

プールバッグ

■ゆめかわ日和。

サンダル【税込価格：1,738円】

デザイン： ラメ入りラベンダー

製品仕様： オールラバー仕様、マジックテープ仕様

サイズ　： 17〜20cm

 

ゆめかわ日和。

サンダル

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