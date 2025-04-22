FANTASTICSº´Æ£¡¢¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î¼«Âð¤Ç¸«¤¿Ææ¸÷·Ê¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¤ÎÀ¼
FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¤ÎTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26ºÐ¡Ë¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾¾ÅÄ¤¬À¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Travis Japan¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¡¢Î±³Ø¤¹¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡£¸µÂÀ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾þ¤é¤Ê¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¡¢¿²´ÖÃå¤Î¤Þ¤Þ¸¼´Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿åÆ»¤Î²£¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¾®Á¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃù¶â¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿å²ó¤ê¤ÇÃù¶â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¡ÖÁ¬Àö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾¾ÅÄ¤¬À¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Travis Japan¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¡¢Î±³Ø¤¹¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡£¸µÂÀ¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾þ¤é¤Ê¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¡¢¿²´ÖÃå¤Î¤Þ¤Þ¸¼´Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿åÆ»¤Î²£¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¾®Á¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃù¶â¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿å²ó¤ê¤ÇÃù¶â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¡ÖÁ¬Àö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£