福島のフェス「LIVE AZUMA 2025」、WEST.やRIP SLYMEら出演決定
「LIVE AZUMA 2025」の第2弾アーティストが22日に解禁となり、WEST.やRIP SLYMEら7組のアーティストが発表された。
【写真】スポーティーな衣装に身を包み笑い合うWEST.
出演が発表されたのは、RIP SLYME、WEST.、Omoinotake、湘南乃風、レキシ、chelmico、in-dの7組。また、各アーティストの出演日も発表された。チケットは、きょう22日より、オフィシャル2次先行の抽選受付がスタートとなった。
同フェスは福島県福島市で2022年よりスタートし、今年で4年目となる。
■LINE UP
10月18日（土）
HEY-SMITH / Omoinotake / レキシ / Saucy Dog / 柴田聡子 (BAND SET) / THE ORAL CIGARETTES
10月19日（日）
chelmico / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / in-d / 礼賛 /
RIP SLYME / 湘南乃風 / WEST.
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【写真】スポーティーな衣装に身を包み笑い合うWEST.
出演が発表されたのは、RIP SLYME、WEST.、Omoinotake、湘南乃風、レキシ、chelmico、in-dの7組。また、各アーティストの出演日も発表された。チケットは、きょう22日より、オフィシャル2次先行の抽選受付がスタートとなった。
■LINE UP
10月18日（土）
HEY-SMITH / Omoinotake / レキシ / Saucy Dog / 柴田聡子 (BAND SET) / THE ORAL CIGARETTES
10月19日（日）
chelmico / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / in-d / 礼賛 /
RIP SLYME / 湘南乃風 / WEST.
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