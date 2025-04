1969年にマンフレート・アイヒャーによって ドイツ ・ミュンヘンに設立され、キース・ジャレットやパット・メセニー、チック・コリアといった名 ジャズ アーティストの名盤を数多く世に送り出してきた名門レーベル・ECM(Editions of Contemporary Music)。2024年、レーベル創立55周年を記念して東京で開催された日本初のエキシビション『Ambience of ECM』が、好評を受けて京都でも開催されることが決定した。

京都会場は、自然豊かな日本庭園と和建築が広がる 京都新聞 社大原山荘。期間は5月8日から11日までの4日間となる。『Ambience of ECM』は、“The Most Be au tiful Sound Next To Silence(沈黙の次に美しい音)”というECMの理念を体現する企画展。会場の建築や環境に合わせて選曲された楽曲を、選定されたオーディオシステムで再生することで、通常のリスニング体験とは一線を画す“環境と響き”を重視した音楽体験を提供する。選曲を手がけたのは、ミュージシャンの岸田繁( くるり )、俳優・歌手の 三浦透子 、音楽家の岡田拓郎、音楽ユニット・SHeLTeR ECM FIELD(Yoshio + Keisei)、そして音楽評論家の原雅明といった、ECMに深い造詣を持つ5組。展示会場には、ミュンヘンから直輸入された貴重なポスターアートも特別展示され、視覚と聴覚の両面からECMの世界を堪能することができる。さらに、会期中には ドキュメンタリー 映画『ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン―― ジャズ が生まれる瞬間――』の特別上映とトークセッションも開催予定。加えて、岸田による企画「岸田繁アンバサード・ ストリングス 」による弦楽コンサートも行われ、ECMのクラシック部門「NEW SERIES」の楽曲を中心に演奏される。